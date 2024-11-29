毛小孩也適用 台積電全球彈性福利計畫已逾8萬人次申請

台積電（2330）29日更新ESG電子報其中提到全球彈性福利計畫進展，首度納入寵物照護，整體截至11月初已收到8萬1,828人次申請。總金額約新台幣4億7,000萬元，其中逾半數申請與家庭照顧相關，因應寵物已成為現代社會許多家庭中的重要成員，台積公司亦首度將寵物照護納入福利項目，其相關費用申請約占1.5%。

台積電在ESG電子報提到，公司致力提供具競爭力的薪酬、優於法令的福利制度及安全健康的工作環境，因應員工人數持續成長且結構組成多元化，為提升對員工生活與家庭照護的支持，民國113年台積公司於現行的福利制度之外新推出「全球彈性福利計畫（TSMC Global Flexible Benefit Plan，簡稱tFlex）」，分為「醫療與保險、家庭照顧、健康生活、個人發展與公益活動」四大類別，提供全球正職員工每人每年約美金250元（台灣地區員工為新台幣8,000元）等值的彈性福利點數，可自主選擇自身生涯階段所需的福利項目申請兌換金額；截至11月初已收到8萬1,828人次tFlex申請，總金額約新台幣4億7,000萬元，其中逾半數申請與家庭照顧相關，其次為醫療與保險，體現員工福利多元選擇。

台積電提到，公司考量員工不同生涯階段的發展與需要，同時鼓勵其參與公益活動回饋社會，整合評估後訂立tFlex四大類別，並依據海內外據點的法規、貨幣及文化差異彈性調整執行細則，以符合在地需求。為瞭解tFlex執行成效並做為未來精進管理參考，台積公司進一步針對8萬份申請內容進行分析，結果顯示54%屬於家庭照顧類別，其中旅遊相關、子女教育及照顧為前二大申請項目，分別占34%、16%；此外，因應寵物已成為現代社會許多家庭中的重要成員，台積公司亦首度將寵物照護納入福利項目，其相關費用申請約占1.5%。