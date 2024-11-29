群創首發「AI 智慧藥局解決方案」 拓展智慧醫療商機

群創（3481）29日表示，將參加12月5日至8日在台北南港展覽館舉辦的2024台灣醫療科技展，以「Think Convenience Beyond Boundaries 智慧醫療，超越極限」為主題，首次展示一系列完整智慧藥局加值應用場域，涵蓋智慧藥局解決方案與智慧倉儲物流解決方案等兩大領域，打造一站式智能服務與提供多元化創新產品。

群創近年加速投入跨域軟硬體系統整合，並延伸至智慧醫療場域，攜手產官學研醫合作，推動次世代智慧醫療發展，共同打造健康台灣。

群創光電董事長暨執行長洪進揚表示，因應全球少子化、高齡化、醫護短缺等趨勢，將加速智慧醫療產業快速發展。群創深耕智慧製造多年，以先進工業4.0技術及深厚跨域的專業知識，延伸至智慧醫療場域，致力提供多元化、客製化的創新醫療解決方案。

洪進揚說，群創將穩健朝價值轉型More than Panel（不只是面板）邁進，跨域智慧醫療領域，加速推動AI智慧醫療場域的落地與普及，同時也強化集團資源整合，創造高附加價值，共創完善智慧醫療生態系。

根據研調Grand View Research報告顯示，全球智慧醫療預估到2030年將達市場規模3,852億美元，市場以12.8%的年複合成長率（CAGR）成長，商機無限。

面對科技日新月異、人口老化等發展趨勢，群創首發推出一系列完整「智慧藥局」解決方案，使用模擬技術實現數位孿生，整合多項高效智能服務系統與創新產品，包含「智慧調劑台」、「藥流雙向櫃」與「跟隨型藥車」等，大幅提升醫療機構的藥品管理效率與調劑準確性，以優化調劑整體作業流程，加速推動傳統醫療轉型朝數位科技化邁進，致力開拓智慧醫療無限商機。

群創「智慧調劑台」整合AI數位軟硬體系統，結合電子標籤與引導提示燈，能協助藥師快速辨別與管理藥品，有效提高調劑正確性。此外，「藥流雙向櫃」能支援藥師提升調劑、覆核、取藥的效率與準確性，以降低交互過程中的人為疏失風險，同時更搭載數位顯示看板，可有效即時追蹤藥品的調劑進度，縮短病患取藥時間。

另外，「跟隨型藥車」採用感應技術，透過簡易操作使用，即可自動跟隨醫護人員，有效減輕運送負擔。

群創展出全台最新研發「智慧化療藥物調配設備」，具備安全、精確、可追溯、效率提升、緩解藥師人力短缺5大優點，提升藥物調劑的精確性，提供藥師更安全的作業場域。同時，此次更將智慧化療藥物調配設備優化再升級，從一體成形設計改為可拆卸模組化，其中設備體積輕量化16%，相對於其他市面上的設備更具輕巧與優勢，使設備不受醫院空間與動線限制，大幅提升醫院安裝設備的彈性。

群創深耕智慧製造領域多年，以卓越智慧製造經驗，延伸應用至醫療場域，減緩醫護短缺問題。群創表示，此次將展出「智慧倉儲物流解決方案」，具備5大關鍵技術，包含人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、數位孿生（Digital Twin）、機器人技術與機器學習等，可高效整合醫院藥庫與資材室的物資管理，實現醫療用品與設備的智能調配。

群創指出，運用密集式堆疊倉庫，結合無人車（AGV）與中央整合數據系統，可實現提高營運效率、節省成本、優化庫存管理與改善工作環境等多項優勢，致力建構全方位智慧醫療系統生態系。