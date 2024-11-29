中華電、長頸鹿美語合作 開發 AI 英文數位學習服務

AI趨勢成為數位學習關鍵，中華電信（2412）與長頸鹿美語合作開發AI英文數位學習服務，更以AI技術推動「數位平權」，攜手長頸鹿美語，捐贈AI英文數位學習產品「Aichildren365」，致贈給家扶基金會、宜蘭南澳國小、新北橫山國小及新北市立烏來國民中小學學童，免費使用一年。盼對弱勢及偏鄉學童產生助力，並為教育事業注入新的科技元素，提升學生的英語學習體驗。

中華電信資訊技術分公司總經理楊慧琪說，與長頸鹿美語合作開發這項創新的AI英文數位學習服務。本次透過台北營運處與宜蘭營運處的推廣，「讓偏鄉及弱勢學童能得到更多元的英語學習資源，是我們對於推動數位平權的一份承諾」。

「Aichildren365」秉持「愛孩子、天天學」的設計理念，透過先進的人工智慧技術，為學生提供遊戲化及高互動的英語學習體驗。包含自然發音教學影片、基礎級單字與會話練習等功能，讓受贈學童能從自然發音開始練習英語的聽、說能力。藉由AI虛擬夥伴──帽子小精靈「GOGOHI」的引導和即時評分，可增加學童們的學習動力與樂趣。

長頸鹿美語表示，「致力推動e化教育多年，快樂創新學習是我們的願景」，此次與中華電信共同開發AI英語數位平台，讓孩子在學習上體驗新科技AI的果實，希望藉由GOGOHI，讓孩子愛上學習，打造屬於自己的世界觀。此次雙方合作，結合了中華電信的AI技術優勢，融合長頸鹿集團在美語的專業經驗，為學生建構一個穩固學習英語的橋樑。

長期以來，中華電信攜手相關教育機構及公益團體共同關懷偏鄉教育，如中華電信基金會「伴您好讀」服務計畫持續推動已15年載，由輔仁大學學生擔任大學伴，結合視訊科技，為偏鄉的小學伴提供學科輔導及心靈陪伴。中華電信期盼持續透過公私協力、跨域合作，齊心以科技力翻轉偏鄉教育新樣貌，為區域數位平權盡一份心力。