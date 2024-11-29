南科特定區 F、G 區塊 開發完成正式啟用

南科現已是台灣南部地區的科技重鎮，且規模亦不斷逐步擴大，而住宅的需求也愈來愈高，為滿足南科特定區發展需求，原南科特定區計畫擬定時，於善化區及新市區地區共計有15個開發區塊，市府近日F、G區塊完成區段徵收，全區100.13公頃開發，主體工程的基礎建設均於預定工期內如期如質完成，29日舉辦啟用典禮，台南市長黃偉哲、副議長林志展、議員陳碧玉等共同參與盛會。

市長黃偉哲表示，南科過去徵收的過程十分艱難，一一克服後到現在已獲不少國家獎項的肯定，同時更創下了對區段徵收補償及土地分配零異議的里程碑，減少了許多過去土地重劃、區段徵收所產生的糾紛跟訴訟，創造百分之百完美的紀錄，可說是能被收錄至教科書的模範案例，接下來A~O區已獲內政部都委會的核定，也將啟動徵收。

F、G區開發總面積達100.13公頃，吸取過往新竹科學園區的經驗，還規劃了商業區、住宅區，未來約可容納15,000人口數，做為南部科技人的新故鄉，市政開發建設以永續城市的概念，為市民帶來更完善的基礎建設與公共服務設施，建構一個現代化又具永續發展潛力的理想生活環境。

地政局進一步說明，根據國科會統計112年科學園區營業額南科為1兆5,855億元產值創新高，正式超越竹科成為全台第一大科學園區，113年全年度營業額可望上看2兆元，從業員工也超過9萬人。29日啟用的南科F、G區開發自110年3月開工，歷經3年半的施工，感謝施工團隊的努力，工程品質榮獲國家建設卓越獎、市府公共工程優質獎特優等佳績，工地零職災也獲得勞動部金安獎佳作殊榮。

同時，F、G區緊鄰南部科學園區，未來引入綠色運輸，以友善人本的理念與南科園區自行車道結合，形成整體交通網絡，也透過善福大道串連L、M區，至麻豆、善化與新市之市中心更為便捷，滿足周邊區域人口通行便利，期待帶動地方發展的新契機。

地政局局長陳淑美說，本次開發工程以「南科FG永續宜居」為主題滿足南科特定區發展需求，服務南科就業人口，開發完善的公共設施，促進土地整體開發利用，採用大眾運輸為導向（TOD）、人行徒步為導向（POD）、歷史文化紮根為導向（COD）、綠地建構為導向（GOD）、健全水環境為導向（WOD）留設開放空間等5個發展導向，打造舒適、優質的生活空間與居住環境。

F、G區其位處善化、新市區與南科園區間的緩衝地帶，這極佳之交通區位條件，透過多方協作與創新思維，致力於將開發區打造為一個融合生態保護與現代化發展的標竿。

地政局指出，此次進行F、G區塊區段徵收工程中，全區共100.13公頃開發，區內計劃道路及相關的公共設施，約31.85公頃（包含公園、公園兼滯洪池、兒童遊樂場、綠地、溝渠及道路等），住宅用地約54.83公頃，商業用地約9.19公頃，農業區、灌排專用區約4.26公頃等。