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聯電「綠獎」推動生物多樣性 九年累積81項成果遍及全台

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電今日舉辦第九屆綠獎頒獎典禮，表彰在環境保護和永續發展方面表現卓越的13家得獎團體與學生。圖/聯電提供
聯電今日舉辦第九屆綠獎頒獎典禮，表彰在環境保護和永續發展方面表現卓越的13家得獎團體與學生。圖/聯電提供

聯電今日舉辦第九屆綠獎頒獎典禮，表彰在環境保護和永續發展方面表現卓越的13家得獎團體與學生。今年的獲獎計畫豐富多元，涵蓋保育珍貴鳥類及海洋生物，以及循環衣物再利用的創新解決方案。自綠獎成立九年以來，已支持81件生態保育與綠色創新計畫。

聯電自2016年發起綠獎（Eco Echo Award）倡議，希望能透過維護生物多樣性提高生態系統的韌性，從而更有效地應對氣候變遷帶來的衝擊。今年更邀請八家供應鏈夥伴共同響應，包括3M、東京威力科創、漢民科技、漢科系統、智原科技、大陽日酸、棨揚企業、欣興電子，提供高達400萬元的總獎金，號召更多人一起投入台灣生態保育的行列。

綠獎「生態保育獎」計畫著重在保育台灣豐富的生態物種，今年得獎的3件獲獎案例包含：「高雄市野鳥學會」進行二級保育鳥類「黃鸝」的守護行動，透過校園或社區推廣活動，建立鳥類生態保育教育理念；「花蓮港口社區發展協會」復育石梯坪海域的珍貴物種「硨磲貝」，以公私部門跨界合作，讓石梯坪海域恢復美麗的自然景觀和豐富的生物多樣性；此外，也與「磺溪生活流域」共同守護流經大台北地區的磺溪，維護豐富的生物和多變的棲地樣態，邁向城溪共好的目標。

本屆共有二家新創團隊獲得「綠色創新獎」，其中「加減數位公司」呼應循環經濟議題，讓每一件衣服物盡其用，開發自有APP、官網，協助消費者與合作夥伴回收衣物，強化二手衣的循環供應鏈；「樂眾科技公司」以AIoT共享傘基礎建設，造市範圍從清大和交大校園出發，密集鋪設AIoT共享傘租借站，創造共享傘循環經濟。

在「青少年環境行動獎」部分，來自各校學生也提出多元的環境解決方案，包括：記錄食蟹獴的活動模式和數量變化、探討高美濕地護蟹生態廊道之設置、復育台灣埤塘原生魚類計畫、復育青鱂魚的行動等。這些由學生提出的多元解決方案，除影響同儕外，更延伸擴及到一般社會大眾，展現學生結合創意實踐於日常生活，以行動參與環境保護的決心。

生態保育 聯電 高美濕地

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