友通：明年營運審慎樂觀 評估在美設後端組裝產線

工業電腦廠友通今天召開法人說明會，總經理田芝穎表示，今年第3季已看到營運回穩跡象，第4季營收與獲利可望穩定成長，審慎樂觀看待2025年；友通正評估在美國設立後端組裝產線的可能性，配合客戶需求布局。

田芝穎指出，友通SMT產線主要在桃園，近幾年持續優化，桃園總部與母集團佳世達可以互相支援SMT產能。友通桃園工廠也有後端組裝產線，很多客戶需要台灣製造的品質與彈性優勢。

她說，佳世達集團早已在越南布局，包含SMT和後端組裝線2019年就開始量產，友通今年也會進行試產，提升對客戶服務。

田芝穎表示，友通積極推動人工智慧（AI）邊緣運算應用於多元場景，目前已在全球智慧交通、醫療、無人化服務及智動化應用中取得多項成功案例，審慎樂觀看待2025年，計劃以更多創新解決方案滿足市場需求。

友通今年第3季合併營收約新台幣25.25億元，季增16%、年增21%，歸屬母公司稅後淨利約9203萬元，季增26%、年增71%，每股盈餘0.8元。

友通財務長黃麗敏說，今年第3季嵌入式事業受惠工業自動化需求逐步復甦，以及智慧交通與博弈應用的成長，營運表現穩健提升；資安事業隨著客戶庫存調節已到尾聲，有新專案導入，第3季營收較去年同期增加。智動化事業受惠台灣市場訂單回溫、半導體先進製程訂單挹注，推升第3季營收成長。