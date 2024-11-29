快訊

懶人包／好市多黑色購物週Day 6優惠！8點開門快搶 黑五3C家電特價有新款iPad Air

衛福部6人涉霸凌 社保司長、保護司簡任視察調職…懲處兩周內出爐

亞洲少棒賽／中華隊冠軍+1！5分大局擊潰南韓 甩預賽輸球遺憾

友通：明年營運審慎樂觀 評估在美設後端組裝產線

中央社／ 台北29日電

工業電腦廠友通今天召開法人說明會，總經理田芝穎表示，今年第3季已看到營運回穩跡象，第4季營收與獲利可望穩定成長，審慎樂觀看待2025年；友通正評估在美國設立後端組裝產線的可能性，配合客戶需求布局。

田芝穎指出，友通SMT產線主要在桃園，近幾年持續優化，桃園總部與母集團佳世達可以互相支援SMT產能。友通桃園工廠也有後端組裝產線，很多客戶需要台灣製造的品質與彈性優勢。

她說，佳世達集團早已在越南布局，包含SMT和後端組裝線2019年就開始量產，友通今年也會進行試產，提升對客戶服務。

田芝穎表示，友通積極推動人工智慧（AI）邊緣運算應用於多元場景，目前已在全球智慧交通、醫療、無人化服務及智動化應用中取得多項成功案例，審慎樂觀看待2025年，計劃以更多創新解決方案滿足市場需求。

友通今年第3季合併營收約新台幣25.25億元，季增16%、年增21%，歸屬母公司稅後淨利約9203萬元，季增26%、年增71%，每股盈餘0.8元。

友通財務長黃麗敏說，今年第3季嵌入式事業受惠工業自動化需求逐步復甦，以及智慧交通與博弈應用的成長，營運表現穩健提升；資安事業隨著客戶庫存調節已到尾聲，有新專案導入，第3季營收較去年同期增加。智動化事業受惠台灣市場訂單回溫、半導體先進製程訂單挹注，推升第3季營收成長。

佳世達 友通 營收

延伸閱讀

桃園Link促進產學合力 臻鼎科技、龍華科大共育英才

長榮航空與三麗鷗再度合作 全新彩繪機12月起航

12強棒球拿下最多打點…林立捐簽名球 為替弱勢兒童募新鞋

為減少重複舉發引發民怨　桃園12月起交通違規逕舉全面電子化

相關新聞

台積電原本要取的名字被捷足先登 結果這家市值現僅台積電的1600之一

台積電（TSMC）聞名全世界，如今更成為全球地緣政治家必爭之地。台積電創辦人張忠謀在今日上市的自傳下冊中提到，原本是要取...

張忠謀自傳再點評英特爾 要做晶圓代工對台積訂單卻增

台積電（2330）創辦人張忠謀自傳下冊29日正式出版，記者搶先取得出版社授權內容一睹為快，其中張忠謀在自傳多次提及和英特...

南科特定區 F、G 區塊 開發完成正式啟用

南科現已是台灣南部地區的科技重鎮，且規模亦不斷逐步擴大，而住宅的需求也愈來愈高，為滿足南科特定區發展需求，原南科特定區計...

台積電全球彈性福利計畫 每年250美元額度納寵物照護

台積電今年新推出「全球彈性福利計畫（tFlex）」，提供全球正職員工每人每年約250美元（台灣地區員工為新台幣8000元...

金仁寶集團旺年會1月13日、14日接力登場 新展望引關注

金仁寶集團旗下兩大主力品牌金寶電子（2312）、及仁寶電腦（2324）旺年會接力登場；事實上，國內龍頭企業彼此之間除了員...

台韓聯手打造台劇《不如海邊吹吹風》 輸出海外170國

中華電信（2412）宣布，與韓國CJ ENM HK、中影共同出品的年底壓軸愛情影集《不如海邊吹吹風》，將於12月14日起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。