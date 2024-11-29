金仁寶集團旺年會1月13日、14日接力登場 新展望引關注
金仁寶集團旗下兩大主力品牌金寶電子（2312）、及仁寶電腦（2324）旺年會接力登場；事實上，國內龍頭企業彼此之間除了員工福利以外，尾牙請的卡司、尾牙舉辦的規模、以及送出獎金的的額度，也都是彼此較勁的一大重點。
而近日老牌電子大廠金寶及仁寶皆已向《經濟日報》記者證實，兩間公司分別將在1月13日（ㄧ）、14日（二）舉辦旺年會，不過確切的卡司陣容、邀請名單尚未透露。
據悉，金寶將於1月13日舉辦旺年會活動，而公司透露、今年將依照往年慣例，一樣在南港展覽館一館四樓召開，而仁寶也將在同個地點舉辦，而日期則暫定在金寶旺年會的隔日來舉行，有趣的是這2間大廠往前幾年也幾乎都是隔天舉辦，而今年為仁寶董事長陳瑞聰接棒以來首次扛下主持大任，因此也格外吸引外界的關注。不過兩間大廠都表示，桌數還在統計中，所以仍未公布。
事實上，金寶為國內首屈一指的消費性電子代工大廠，隸屬於金仁寶集團，總部位於新北市深坑地區，主要從事消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品的製造、加工、買賣等，成立至今已邁過半個世紀，而團隊近年已朝追求高毛利的目標，全力進行各項調整，力求將自身利潤最大化，而其股價也不斷上漲，連帶其市值也跟著逐步擴大。
至於仁寶則是金仁寶集團旗下金寶電子於1983年在桃園龜山工業區所設立，自1984年起深耕電腦周邊製造領域，並主要生產電腦螢幕，而仁寶作為台系電子代工大廠中，長期投入發展物聯網、智能裝置和連接性領域創新解決方案，以及衛星通訊、5G等應用技術，隨著市場飛快成長，AI人工智慧技術爆發，兩大廠也積極搶進，市場投資人也將目光聚焦到公司屆時將公布的最新展望。
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