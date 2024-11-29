台韓聯手打造台劇《不如海邊吹吹風》 輸出海外170國
中華電信（2412）宣布，與韓國CJ ENM HK、中影共同出品的年底壓軸愛情影集《不如海邊吹吹風》，將於12月14日起，每周六晚間9點在中華電信MOD、Hami Video以高規格4K畫質、5.1聲道全網獨家獻映，同時成功輸出海外市場包括美洲、歐洲、大洋洲、印度和中東等170多個國家都能收視。
《不如海邊吹吹風》由男神陳柏霖、女神郭雪芙聯袂演出，日前出席記者會為新劇造勢。
中華電信表示，投資台劇、創造台流不遺餘力，今年陸續推出《商魂》、《塑膠花》、《聽海湧》獲得好口碑，且共同出品台劇《八尺門的辯護人》及《商魂》於今年第59屆金鐘獎橫掃9項大獎，影視成績斐然。此次歲末推出《不如海邊吹吹風》，由陳柏霖與郭雪芙擔綱主角，集結范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆等星、港、台實力派演員，並以蘊含自然人文風光的金門為背景，讓在地美食、純樸海島民情登上螢幕，期盼透過本劇行銷國際，將台灣精彩影視及在地之美帶向世界。
中華電信指出，《不如海邊吹吹風》將自12月14日起，每周六晚間9點在中華電信MOD、Hami Video全網獨家熱播，首周將接連更新4集，於周六與周日晚上9點分別播出兩集。追劇首選中華電信，現正申辦MOD家速方案3.0 搭配自選餐（全選）+影劇館+，12月31日前最高可享加碼1,800點Hami Point。
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