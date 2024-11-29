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蕭美琴盼集結力量 打造台灣成雲端資料中心關鍵地位

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
副總統蕭美琴。中央社
副總統蕭美琴。中央社

副總統蕭美琴29日上午出席「台灣雲端物聯網產業協會2024會員大會暨2024雲端物聯網創新獎、第12屆雲豹育成獎頒獎典禮」，盼集結產官學界共同的智慧和力量，推動台灣成為全球雲端資料中心供應鏈的關鍵合作夥伴，再創台灣資訊產業高峰，讓台灣繼續被世界看見，展現無可替代的戰略價值，並協助其他產業AI化，減少AI發展落差。

蕭美琴致詞時表示，很榮幸受邀參加今天活動，見證「台灣雲端物聯網　打造AI智慧島」產業的再進化。並指出，雲協成立以來，與政府合作無間，集結產學界共同的智慧和力量，推動臺灣ICT產業邁向雲端軟硬體解決方案，幫助臺灣成為全球雲端資料中心供應鏈的關鍵合作夥伴，她要向雲協表達最高謝意。

蕭美琴說，現在全世界都在經歷人工智慧（AI）大爆發的時代，今年尤為關鍵。當世界聚焦臺灣的當下，我們有更多在應用面的新機會，更需要雲協展現整合AI軟硬體系統與應用服務，鏈結產業、放眼全球的力量，再創臺灣在資訊產業的高峰。

蕭美琴提到，雲端物聯網為社會與工業應用帶來革命性變化，現在每個人手上的行動裝置都有強大的雲端資訊系統。在個人生活、工作及產業方面，都有許多過去無從想像的應用和進展，在人類整體產業與科技發展過程中扮演關鍵角色。在過去長期鋪墊的基礎上，科技飛速進展，以往需要數十年累積的技術變革，現在可能短短幾年，甚至幾個月，就會有新發展。

蕭美琴表示，物聯網帶給人類便利的生活，但也同時讓我們的隱私暴露在風險中。如何兼顧資安、便利和需求等多贏局面，就需要靠雲協這樣的民間平台，集結各方最具實力的資訊、軟硬體業者及服務營運業者，共同發展高度整合的雲端系統平台，讓臺灣成為資安和雲端計算的創新基地。此外，政府各單位包含數發部、經濟部、科技部、工研院等，結合法人機關全力支持AI智慧島概念，讓政策跟上產業界的需求。

蕭美琴說，在座業界先進持續為臺灣創造新經濟產值，與世界連結。不過，臺灣還有許多百工百業也需要在AI大爆發時代成為共同贏家，這需要大家集體發揮智慧，避免產生AI發展的落差。從許多數據可見，AI發展落差擴大將不利社會整體均衡發展。如何協助傳統產業面對勞動力結構改變、數位轉型與能源應用，並協助其他產業AI化、AI產業化，減少AI發展落差，確保下一世代在全球化時代維持競爭力等，這些都是大家未來要共同努力的地方。

蕭美琴期待，未來不僅雲端物聯產業能善用AI開發創新，百工百業也能共同學習成長，進入AI應用新模式，創造多贏局面，相信這也是雲協這個跨界、跨領域平台的重要意義。並盼未來所有業界先進持續在專業領域貢獻心力，大家一起加油，讓臺灣繼續被世界看見，展現臺灣無可替代的戰略價值。

AI 蕭美琴 雲端

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