快訊

衛福部提長照「雙源財政制」 重度失能以長照保險支應

把握好天氣！冷氣團今天開始減弱 今晚到明晨氣溫仍偏低

川普高關稅衝擊 ODM 廠商 大摩解析「三挑戰」：緯穎影響大

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
緯穎。記者吳康瑋／攝影
緯穎。記者吳康瑋／攝影

美國準總統川普揚言將對墨西哥、加拿大、大陸商品課徵高關稅，市場擔憂伺服器ODM廠商恐受衝擊。摩根士丹利證券（大摩）指出，ODM廠商未來將面臨「三大挑戰」，認為後市恐對緯穎（6669）影響較大，對鴻海（2317）、廣達（2382）等影響相對有限。

事實上，伺服器ODM業者面臨三大挑戰，大摩科技產業分析師高燕禾分析：首先，成本壓力。由於墨西哥因製造與運輸成本低，為伺服器組裝首選，但關稅可能削弱競爭力，增加成本壓力。

其次，產能分散。日後為降低關稅風險，業者需加速布局美國、東歐等低關稅或免關稅地區，提升供應鏈穩定性；第三，政策應變。面對美國政策的不確定性，業者需密切關注變化，適時調整供應鏈策略，強化製造地點選擇與客戶合作。

高燕禾表示，自2018年地緣政治緊張局勢升溫以來，大多數ODM廠商已開始部署中國大陸以外的生產據點，應對潛在關稅或供應鏈中斷風險。

以目前來說，美國新關稅計畫可能對伺服器ODM產業帶來衝擊，儘管部分ODM已具備分散產能的能力，但整體科技產業仍處於觀望階段，尚未全面行動。

在ODM廠商方面，緯穎的墨西哥工廠為伺服器機架的主要製造基地，幾乎所有運往美洲的伺服器均在此生產，依賴度最高，影響恐將最受衝擊；英業達（2356）也在墨西哥進行大部分針對美洲伺服器的最終組裝。

廣達墨西哥產能有限，伺服器主要在美國組裝，影響相對較小；鴻海今年在墨西哥新建一座AI伺服器工廠，年產能設計約為20,000台AI伺服器機架，不過因鴻海伺服器組裝布局全球，包括美國、墨西哥和台灣，普通伺服器組裝則涵蓋越南、中國大陸等多地，影響同樣有限。

聯想則擁有墨西哥、匈牙利與北卡羅來納州的伺服器組裝能力，具備調整產能的靈活性，可部分避開關稅衝擊。

另外，高燕禾補充，目前多家筆記型電腦產能已逐步分散至墨西哥、越南、泰國及台灣等地，雖然該類地區的產能利用率仍然偏低，但因ODM廠商具備快速應變能力，後市一旦關稅或政策改變衝擊中國大陸製造，可迅速擴增或轉移生產，確保供應鏈穩定。

川普 關稅

延伸閱讀

川普舞關稅大刀，重點不在貿易戰？謝金河：下個4年「這議題」是焦點 楊金龍必須加倍努力

長榮航總經理孫嘉明：川普當選應對電商有限 明年貨運市場展望續好

川普放話墨西哥、加拿大加徵25%關稅…中國再加10％！ 達人：他1.0的時候就時常這樣

殺傷力如隕石撞地！普亭威脅新飛彈襲基輔 讚川普「能化解俄烏戰」

相關新聞

張忠謀自傳 揭密蘋單故事…談郭台銘帶來大客戶

台積電創辦人張忠謀自傳下冊昨（29）日正式出版，提到大客戶蘋果當初與台積電的合作始末。張忠謀夫人張淑芬的表弟、鴻海創辦人...

自傳揭露與處理器霸主特殊關係…英特爾搞代工 張忠謀祝好運

台積電創辦人張忠謀自傳下冊昨（29）日正式出版，提到和英特爾的競合關係。張忠謀指出，英特爾想做晶圓代工，但IDM模式在代...

川普加關稅 大摩：伺服器ODM有3大挑戰

美國準總統川普揚言將對墨西哥、加拿大、大陸商品課徵高關稅，市場擔憂伺服器ＯＤＭ（原廠委託設計代工）廠商恐受衝擊。摩根士丹...

張忠謀自傳：庫克評英特爾「不擅代工」

台積電創辦人張忠謀自傳下冊二十九日正式出版，書中提到許多秘辛，包括台積取名涵義、鴻海創辦人郭台銘牽線蘋果公司、張忠謀如何...

大摩：川普關稅衝擊伺服器廠 緯穎影響較大 鴻海、廣達相對有限

大摩科技產業分析師高燕禾分析，伺服器ODM業者面臨的三大挑戰：首先，成本壓力。由於墨西哥製造與運輸成本低，為伺服器組裝首...

瑞銀：台廠三優勢 具吸引力

瑞銀近期出具「2025年全球市場展望」報告，認為台灣在三大優勢下，是一個「具有吸引力」的市場。雖然近期市場對美國關稅因素...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。