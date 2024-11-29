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台積電原本要取的名字被捷足先登 結果這家市值現僅台積電的160之一

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電的中文名稱本來想取為「台灣半導體製造公司」，但已被捷足先登 。（路透）
台積電的中文名稱本來想取為「台灣半導體製造公司」，但已被捷足先登 。（路透）

台積電（TSMC）聞名全世界，如今更成為全球地緣政治家必爭之地。台積電創辦人張忠謀在今日上市的自傳下冊中提到，原本是要取名「台灣半導體製造公司」，因有人先註冊 ，後來才改成「台灣積體電路製造公司」，簡稱台積電。

張忠謀在其自傳下冊中提到，他第一次對時任行政院長俞國華簡報「共同晶圓廠」時，就已暫時命名新公司為Taiwan Semiconductor Manufacturing Company（TSMC）。

他說明，這名字表達公司的三個要點，第一是在台灣成立（Taiwan），第二是做半導體（Semiconductor），第三是做製造（Manufacturing）。

張忠謀說，投資協議都以英文為主文，直到公司登記才有中文名字問題。他一開始的個反應就是直譯英文「台灣半導體製造公司」，但發現此名已被別人登記，所以改成「台灣積體電路製造公司」，簡稱台積電。

台灣半導體製造公司簡稱台半，成立於1979年1月，比台積電成立還早，是一家二極體公司，於2000年2月上市。如今市值156.8億元，對照台積電今日的市值26兆元，相差160倍，顯見台積電在張忠謀及其接班人帶領下，為台灣的半導體締造輝煌的成果，也成為全球科技發展重要巨輪。

張忠謀還在自傳中述說台積電創立過程，為了達到俞國華的要求，先找一家有IC技術的跨國公司做為第2主要投資者，他寫信或打電話給英特爾（Intel）、德儀（TI）、摩托羅拉、松下、新力、迪吉多、超微（AMD）等公司總裁。大部分都有回信，但回信都是「無興趣」。

他曾向德儀和英特爾人員簡報，2公司也都無興趣投資，最後台積電總股本1.45億美元，由飛利浦出資27.6%，行政院開發基金出資48.3%。

其餘股東部分，台塑出資5%、中美和出資5%、華夏海灣塑膠及關係事業3%、台聚2%、耀華玻璃2%、聯成石化1%、台元紡織1%、誠州電子1%。張忠謀指出，飛利浦2008年8月出清台積電持股，估計21年回收135倍資金。

半導體 台積電 張忠謀

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