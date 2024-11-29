張忠謀自傳爆料 郭台銘牽線蘋果庫克點評英特爾

台積電（2330）創辦人張忠謀自傳下冊29日正式出版，記者搶先取得出版社授權內容一睹為快，其中張忠謀在自傳中除了提及傳奇的公司蘋果更專門列一章節說明這段往事，除了廣為業界流傳的是張忠謀夫人張淑芬的表弟鴻海（2317）創辦人郭台銘帶客人威廉斯（Jeff Williams蘋果營運長）來家中晚餐，因此敲開雙方合作大門。更受關注的是張忠謀在後續有機會直接和蘋果執行長庫克共進午餐，對方並點評英特爾不擅代工。相關故事是業界焦點。

張忠謀先前在台積電創立30年慶祝音樂會與論壇廣邀各大客戶來台，當時jeff williams即為此來台，當時張忠謀主持慶祝期間的半導體論壇並公開說，Sophie（夫人張淑芬）讓他有機會和時任威廉斯有坐下來談的機會，該段往事讓業界津津樂道。

張忠謀今日出版的自傳更還原當時雙方見面現場場景：張淑芬表弟郭台銘帶Jeff Williams來敲門共進晚餐，隨後開啟台積和蘋果合作的重要關係，也讓當時業務發展組織的主管（現任台積董事長）的魏哲家派上大用。

但台積電和蘋果的合作也有英特爾天外飛來一筆。張忠謀在自傳回憶，2011年3月初曾接到威廉斯電話說英特爾和執行長庫克聯絡要求考慮由英特爾操刀代工，這段也讓台積和蘋果之間的協商一度暫停兩個月，但他也自信當時的台積已勝過英特爾，惟仍在暫停協商之際親自赴美國拜訪蘋果，也因緣際會直接和蘋果執行長庫克在總部共進午餐。

依據自傳還原張忠謀和蘋果執行長庫克共進午餐場景，庫克相當熱忱接待，並開門見山說不必擔心，雖未提英特爾技術或成本但淡淡點評說「不擅代工」。相關說法驗證了後續蘋果和台積果然恢復協商合作。