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台積電技術領先全球 張忠謀不忘服務導向打下基礎

中央社／ 新竹29日電

台積電技術領先全球，創辦人張忠謀在今天上市的自傳下冊中提到，技術領先是台積電今日重要支柱，但他未忘記台積電的基礎是「服務導向」打下來的。

張忠謀自傳下冊今天上市，他在書中述說創立台積電的發展歷程。台積電於2011年推出28奈米，到2018年7奈米尖端技術已經達到獨家領先世界，供不應求的地步。

張忠謀說，台積電創始時的策略是市場行銷，而不是達到尖端技術。「技術領先」是今日台積電的重要支柱，但他從未忘記，台積電的基礎是「服務導向」打下來的。

他進一步說明，台積電創辦時最大問題是沒有客戶，所以第1個策略就是開闢美國市場，其次為歐洲市場。第2個策略是鞏固核心團隊已有的高良率能力。

除2個策略外，張忠謀指出，台積電因為只做「客製品」，必須一開始就贏得客戶信任。不輕易答應，但答應的，一定要不計代價做到。

張忠謀說，隨著市場和競爭環境改變，台積電於1999年增加「技術領先」策略，不過起始的價值觀誠信則一直沒變過。

張忠謀回憶，台積電成立第1年營收400萬美元，營業虧損540萬美元；不過，英特爾找上台積電談生意，第1個生意是英特爾約3年前的產品1.5微米微控制器，隔年也將1.2微米動態隨機存取記憶體（DRAM）交由台積電代工。

張忠謀認為，英特爾的生意是一大鼓勵，驗證台積電「專業晶圓代工」商業模式、「鞏固生產能力」及「進軍美、歐市場」策略的正確性。在英特爾之後，飛利浦、德儀、摩托羅拉也陸續找台積電代工。

台積電 張忠謀 英特爾

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