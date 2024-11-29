AI PC是全村的希望？宏碁陳俊聖：主流價799美元買氣現

AI PC在2024年雖成熱門關鍵字，但實際銷售成績平平，對此宏碁（2353）董事長陳俊聖指出，他很早就認為真正AI PC需求起飛關鍵仍是售價，時間將在3季度後，當價格來到799~899美元主流帶，就是需求勃發起動點。

戴爾創辦人麥可戴爾（Michael Dell）和惠普（HP）執行長 Ennrique Lores近月都表示，今年客戶換機速度比他們預期的要慢。

對此陳俊聖表示，他本來就沒有預期，他很早就預估，AI PC預計要3個季度後才會出現明顯動能，屆時價格會緩步來到主流價格帶：799~899美元/台，也就是2025年第3季，今年第4季才算起點，因為英特爾跟AMD的40TOPS以上算力的筆電平台都推出了。

外電調查，目前AI PC平均成本比傳統機型高出5~15%。另外，微軟10月宣布調漲 Microsoft 365 個人版和家用版的價格，因為內建Copilot及創意應用程式 Designer，台灣漲幅約 31%~41%。現今採購新機的預算需要比過往高許多。

不過，美國黑色星期五促銷登場，AI PC也展開促銷，宏碁的Swift 14 AI Copilot+ PC降價19%來到850美元，華碩（2357）的高通平台Vivobook S 15 筆記型電腦，Copilot+ PC、更降價26%，價格已經來到960美元，不過多數AI PC售價仍在千美元以上。

Digitimes研究中心分析師陳辰妃日前演講中表示，AI PC今年被視為是PC產業全村的希望，問世後大家都關注功能是什麼，要做什麼事情？這部分主要由軟體生態系主導，Win 11內建Copilot後，消費者購買NB就會取得，但需不需要？用戶還在嘗試中，微軟從企業版生產力切入，還沒有讓業者完全滿意，蘋果則擅長從消費者體驗切入，後續市場更關注蘋果在AI intelligence加入新OS及iOS18後的表現，初期功能預期會較陽春，但蘋果會不斷改版更新，可以觀察2025年後續市場反饋，果粉是另一個族群，可期待蘋果在端的影響力效果以及究竟會有怎樣的AI PC問世。

AI PC雖拉高滲透率，但AI加持沒有出現被期待的PC換機潮，PC大廠跟調研機構普遍保守，TrendForce估2024年全球筆電銷量為1.74億台，年增3.9%，2025年成長率低於5%，Digitimes研究中心預估今年AI PC晶片出貨5000萬顆，到2028年達1.42萬顆，5年複合成長率39%，滲透速度比手機慢。

川普上台帶來變數 2025年拉高天線彈性備戰

對於PC產業結束疫情的風暴買氣回歸正常，明年僅5%以內成長率，陳俊聖指出，來宏碁11年之中僅疫情的時候出現大拉貨現象，就靠各自努力，因為變數很多如關稅或供應鏈問題，不是產業5%成長宏碁就5%成長，有可能宏碁可以10%，也可能負成長，完全取決各自對策。

陳俊聖指出，對於川普上任後該如何採取對策，現在有些確定了，有些還沒確定，川普會上任是確定的事，但還沒辦法確定他上任後會做什麼，很多發言是選舉語言，實際上任會做到什麼程度還不知，現在只能很小心密切的觀察，「我們不臆測，這是我一個很重要的原則，但我們推測speculate」。

他表示，現在英特爾三個平台，AMD有五個平台，大量備貨要小心，必須備對的貨，很容易出現一開始認為押中需求，但拉太多貨的結果是改朝換代又變庫存，所以現在只能把天線拉高一點，「當一個明白人」。

陳俊聖指出，現在不但不應該提高零組件備，貨量反而要小心，因為現在在跌價趨勢，至於提前備貨或者提前中國大陸＋1或中國大陸＋2，要加在哪裡都不清楚，加哪裡美國都可能堵住，所以原本的想法都不管用，要等待新的想法思維出現，現在他也沒有想得十分清楚，但直接可以講是短鏈策略，盡量接近市場建置產能，若宏碁有別人沒有，就有優勢，若所有人都完全沒有辦法這樣做，就只能漲價。

對於中國大陸半導體技術崛起，宏碁創辦人施振榮表示，世界沒有辦法禁止中國大陸追求不斷的發展，他有能力就能找到方法，如果中國大陸有能力又找到方法的話，就如當年台灣想發展DRAM跟LCD技術，台灣也在想辦法技轉日本技術，不過他話鋒一轉，提到半導體發展客觀條件不容易，因為美國政策限制技術轉移，材料設備也有設限。