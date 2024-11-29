張忠謀自傳揭密 曾邀英特爾董座任台積獨董

台積電（2330）創辦人張忠謀自傳下冊29日正式出版，記者搶先取得出版社授權內容一睹為快，其中張忠謀在自傳多次提及和英特爾的特殊關係與友人，更特別的是，張忠謀在自傳中提及為了建構傑出的董事會，一度在2008年期間邀當時英特爾董座巴瑞特（Craig R. Barrett，又譯為貝瑞特）退休後任台積獨董，相關內容引發業界注目。

張忠謀在甫出版的自傳多次提及台積電和英特爾之間的小故事，其中他提及，過去他親自延攬台積獨董只有一次被拒絕，這段故事也和英特爾有關係。

張忠謀在自傳回憶，最初在2008年曾想於2009年新增獨董，當時台積和英特爾還互任雙方是友好同業，且英特爾是客人，所以向時任英特爾總裁的歐寧德問是否有推薦人選，對方的答案讓他吃驚，推薦時任英特爾董座並將屆齡退休的巴瑞特，並協助探口風取得對方意願。

張忠謀在自傳提及此事後續說，後續接到對方mail被婉拒，對方表達一生都在英特爾，相信有一天台積和英特爾會互相競爭，假使在台積任獨董不知該如何自處，因此只能婉謝。