張忠謀自傳揭密 曾邀英特爾董座任台積獨董
台積電（2330）創辦人張忠謀自傳下冊29日正式出版，記者搶先取得出版社授權內容一睹為快，其中張忠謀在自傳多次提及和英特爾的特殊關係與友人，更特別的是，張忠謀在自傳中提及為了建構傑出的董事會，一度在2008年期間邀當時英特爾董座巴瑞特（Craig R. Barrett，又譯為貝瑞特）退休後任台積獨董，相關內容引發業界注目。
張忠謀在甫出版的自傳多次提及台積電和英特爾之間的小故事，其中他提及，過去他親自延攬台積獨董只有一次被拒絕，這段故事也和英特爾有關係。
張忠謀在自傳回憶，最初在2008年曾想於2009年新增獨董，當時台積和英特爾還互任雙方是友好同業，且英特爾是客人，所以向時任英特爾總裁的歐寧德問是否有推薦人選，對方的答案讓他吃驚，推薦時任英特爾董座並將屆齡退休的巴瑞特，並協助探口風取得對方意願。
張忠謀在自傳提及此事後續說，後續接到對方mail被婉拒，對方表達一生都在英特爾，相信有一天台積和英特爾會互相競爭，假使在台積任獨董不知該如何自處，因此只能婉謝。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 他讚悠遊卡「Super i貼卡」很好用！意外曝2致命傷「會失效」 官方回應了
📢 【開箱】ROG Phone 9 Pro Edition！LED炫砲又低調「I人不害羞」
📢 出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功
📢 日本旅遊提行李免鐵腿！教你Google Maps開啟神功能導航「電梯路線」
📢 高CP值娃包瘋搶推薦！郵局收納包僅150元 主管現場開痛包團購「變最帥男人」
📢 便宜資費在這！4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言