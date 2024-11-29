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威剛科技獲台灣精品獎銀質獎肯定 唯一獲獎固態硬碟

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
威剛集團在產品規劃、研發實力和品牌精神的傳遞具備傑出的品牌價值與競爭力。威剛科技／提供
威剛集團在產品規劃、研發實力和品牌精神的傳遞具備傑出的品牌價值與競爭力。威剛科技／提供

威剛科技（3260）展現研發底蘊，憑藉獨特散熱設計、人性化操作，讓「LEGEND 970 PRO Gen5固態硬碟」獲得素有產業界奧斯卡獎之稱的台灣精品銀質獎。同時，持續落實品牌「引領創新，永續未來」的理念，以「UC320環保材質隨身碟」、「SC720外接式固態硬碟」及旗下電競品牌XPG「INVADER X FAMILY電競機殼」、「LANCER NEON RGB DDR5電競記憶體」獲得本屆精品獎肯定，顯示威剛集團在產品規劃、研發實力和品牌精神的傳遞具備傑出的品牌價值與競爭力。

Cooling Leader實力超群 ─ LEGEND 970 PRO PCIe Gen5固態硬碟

LEGEND 970 PRO搭載PCIe Gen5 x4傳輸介面，具備每秒14,000/11,000MB的連續讀寫速度，為資料運算提供強大動能。採用雙層鋁合金散熱鰭片設計，並內嵌微型風扇加速帶走熱能，比起無風扇散熱片顯著降溫20%，在高速傳輸的同時，也能保持系統順暢及穩定性，其擁有可直接透過M.2插槽供電的便利性，隨插即用，也是目前領先業界的設計。預料LEGEND 970 PRO將成為AI創作者和資料處理最熱門的PCIe Gen5儲存方案。

ESG永續領先散熱技術 ─ XPG LANCER NEON RGB DDR5電競記憶體

XPG LANCER NEON RGB DDR5電競記憶體，採用獨家PCB散熱塗層，可大幅度增加散熱面積、提高散熱效率，徹底解決記憶體在高時脈運行時所產生的高熱能，與一般超頻記憶體相比可降低平均溫度8.5°C，散熱效益改善達10%，極限超頻同時依舊保持高效能。同時，LANCER NEON RGB更強調其60%大面積RGB光效與由內而外的環保製程，包括PCR回收塑料散熱片與IMR（In-Mold Roller）模內轉印技術，外包裝也採用FSCTM認證的永續紙材與PCR環保塑料包裝內襯，完整落實環保減碳友善地球。

環境友善存儲 ─ UC320環保材質隨身碟

UC320隨身碟外殼採用85% PCR材質（Post-Consumer Recycled，消費後再回收）製作，能有效減少碳排放量達58%，製造過程顯著減少二氧化碳排放，也降低水資源和能源的浪費，並有助於推動循環經濟。採用無帽蓋式的正推開蓋設計，並且搭載USB 3.2傳輸介面，並提供高達256GB的儲存空間，不論剪輯檔或是修圖暫存檔，讓使用者可以毫無顧忌的儲存大量資料，同樣可以搭配超值軟體Backup ToGo，讓使用更便利、省心。

XPG INVADER X FAMILY電競機殼

XPG INVADER X系列全新升級版INVADER X BTF中塔式機箱延續了該系列獲獎設計語言，並與最新的ATX背插式主板相容。XPG INVADER X BTF 兩面玻璃面板設計大方炫耀精彩內裝外，並隨機箱附裝四個反向風扇與一個標準 120mm ARGB風扇，頂部保留360mm散熱器的空間，優化風流表現提供最佳散熱方案，玩家可依自己的裝機計畫，裝置多達十個風扇。作為ASUS BTF ALLIANCE的早期成員之一，INVADER X BTF是美觀與散熱效能兼具BTF電競機殼。XPG INVADER X系列另一成員—XPG INVADER X MINI。該機殼以更精巧的尺寸延續了INVADER X系列的經典設計和出色效能，並為ATX主機板提供了廣泛相容性。內附五個ARGB風扇，其中四個採用反向風扇配置，確保最佳的氣流和散熱效能。雖然體積小巧，但INVADER X MINI提供了卓越的散熱效能及空間靈活性，通過底部風扇將新鮮空氣直接導入GPU，頂部風扇為CPU提供額外冷卻，實現了出色的散熱效果。XPG INVADER X 系列電競機殼絕對是電競玩家首選。

業界最小外接式固態硬碟─ SC720雙接頭外接式固態硬碟

SC720外接式SSD採用USB 3.2 Gen2 Type-C介面，讀寫速度達每秒600MB，為iPhone等行動裝置提供便利的作業生態，其僅6.4g如隨身碟般的輕巧外型。SC720採用旋轉帽蓋的機身設計，將Type-C和Type-A接頭做出順暢、便利的切換；此外，具備512GB和1TB的容量選擇，輕鬆擴充行動裝置儲存容量，可相容於iPhone 15/16系列和所有Android手機。在手機攝像功能強大的時代，SC720為創作者提供最引人入勝的存儲優勢。

固態硬碟 電競

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