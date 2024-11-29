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張忠謀自傳再點評英特爾 要做晶圓代工對台積訂單卻增

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
張忠謀自傳下冊今天正式出版。圖/天下文化提供
張忠謀自傳下冊今天正式出版。圖/天下文化提供

台積電（2330）創辦人張忠謀自傳下冊29日正式出版，記者搶先取得出版社授權內容一睹為快，其中張忠謀在自傳多次提及和英特爾的特殊關係與友人，並說2021年初英特爾換了新的CEO（基辛格Pat Gelsinger），又要做晶圓代工，但對台積訂單卻增，英特爾是台積的客戶又和台積競爭，他祝其好運，只希望不要把這好運出在台積頭上」自傳白紙黑字之間道盡對一手創立的台積電的愛護。

業界也分析，相較台積電純晶圓代工不和客戶競爭，英特爾本身的IDM發展下，不僅和客戶競爭，晶圓廠良率品質交期也影響訂單，不過這是商業模式根本問題，張忠謀在甫出版的自傳下冊也點評「他們的IDM積習難改」。

台積電和英特爾的關係一直相當特殊，張忠謀在自傳出版前多次公開活動已直言，看到以前的霸主英特爾近年宣布跨足對外晶圓製造服務，這點他看來有相當的諷刺，因為一開始英特爾看不起製造，認為做不大。

張忠謀在本報論壇演講時也說，1985年台積電在募資籌創期，當時英特爾拒絕投資台積電，一方面當時是時機景氣不好，一方面英特爾當時看不起製造，而直到台積電成立後Gordon Moore還有Andy Grove（英特爾的共同創辦人之一）等人才說要幫一點忙，的確後來不少訂單也委託台積電製造，不過，當時的英特爾創辦人們可能沒想到，有朝一日英特爾也要自己跳下來做晶圓製造，不僅自用還號稱將幫其他人生產。

此外，張忠謀近年公開活動也不時提到黃仁勳，近期他更公開直言「英特爾要做晶圓代工、黃仁勳就說過了，台積電已經學會跟400個夥伴一起合作共舞，而英特爾從頭到尾都是一個人在舞池裡面跳舞。我滿認同黃仁勳評論。」相關談話不難看出雙方的志同道合。他也在自傳目錄提及，曾不僅一度而是兩度徵詢過黃仁勳對台積電CEO職務的興趣。

回顧英特爾和台積電關係，英特爾持續擴大委外晶圓代工，除了GPU和台積電合作多年，因自身先進製程產能不敷使用，除了自行生產，今年Arrow Lake CPU晶片塊（tile）部分委由台積電操刀，並外傳英特爾下世代AI晶片 Falcon Shores設計定案，明年則將可望採台積3奈米量產，甚至後續主要晶片Nova Lake平台也將陸續採用台積電2奈米生產，外傳最快2026年推出。

台積電 晶圓代工 英特爾

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