富邦證券舉辦2024年投資論壇 擁抱變革、迎接 AI 投資大未來

富邦證券以「擁抱變革 迎接AI投資大未來」為題，舉辦2024年投資論壇。活動邀請京元電子（2449）、啟碁（6285）、弘塑（3131）、閎康（3587）等知名企業，以及國立陽明交通大學電子研究所教授陳冠能、工研院國際策略所分析師歐宜珮等產學界菁英，針對明年的產業趨勢進行深入分析，協助機構投資人掌握投資先機、共創雙贏。

富邦證券表示，今年美國總統大選後，國際經濟與股票市場充滿不確定性與瀰漫觀望氣氛。在此變數下，產業基本面與政策更迭可能對市場造成的影響，成為投資人高度關心的議題，因此富邦證券舉辦本場投資論壇，讓投資人瞭解產業界的看法。

論壇中，陽明交通大學教授陳冠能深入分析SoIC先進封裝技術的產業趨勢。由於3D封裝革命性技術發展對半導體產業將造成重大影響，SoIC技術則突破傳統封裝限制，實現更高密度、更低功耗的晶片整合方案，可大幅提升效能並降低能耗，同時為半導體產業帶來龐大商機，因此備受矚目。研院分析師歐宜珮為投資人剖析，中國大陸供應鏈聚落在地緣政治因素下如何重構，並就科技業以及傳統產業廠商的生產基地轉移現況、未來發展趨勢，進行深入分析。

全球政經進入全新格局，近年推升全球股市的人工智慧相關行業發展仍然方興未艾，AI應用領域也是後續觀察的重點。富邦證券透過2024年投資論壇，提供機構投資人深入了解產業趨勢與發展方向，掌握投資布局契機。