快訊

懶人包／好市多黑色購物週Day 5優惠！今天8點開門、iPad、Apple Watch有折扣

今晨7.8度！輻射冷卻日夜溫差大 專家：下周再迎另波東北季風

民法刪父母懲戒權 情節嚴重可停止親權

美中科技戰再升級 記憶體...下波制裁產業

經濟日報／ 編譯劉忠勇黃淑玲、記者李孟珊／綜合報導

外媒報導，美國最快下周公布新一波管制陸企辦法（黑名單）中，記憶體業也是一大目標，以發展AI必備的高頻寬記憶體（HBM）為主，三星、SK海力士、美光等記憶體巨頭出貨大陸將受影響。業界認為，美方新規可能排除大陸DRAM大廠長鑫存儲，需密切關注其未受規範對台灣DRAM場的影響。

外媒報導，新版美國管制措施可能將HBM列管，知情人士透露，三星、SK海力士及美光都會受到新措施影響。由於台廠並未生產HBM，因此幾乎不會受到美方新規範影響。

不過，外媒點名長鑫存儲可能被排除在這波管制名單之外，由於長鑫存儲積極擴大產能，若不受規範，對DRAM產業後市造成有壓。

業界指出，2024年，長鑫存儲合肥廠產能已近滿載，月產能約10萬片，北京廠區也逐步放量，月產能約3萬片，此外，合肥二廠正在擴建中，月產能將達4萬片，長期計畫擴產至30萬片，加上長鑫存儲採用18.5奈米的規格設計，避開美國限制大陸DRAM產業採用18奈米以下製程的的禁令，目前進展順利。

DRAM SK海力士 美國

延伸閱讀

三星晶片事業換帥 SK海力士加發股利25%

AI財太好賺？SK海力士奪領先地位 未來3年將提高股息25％

三星DRAM市占創1年低 集邦：明年仍可望維持龍頭地位

南韓剉咧等！美前商務部高官警告：不參與對華出口管制將罰款

相關新聞

美擴大管制陸企 半導體台鏈有望迎轉單

美中科技戰再升級，外媒報導，美國最快下周公布管制半導體設備和人工智慧（AI）記憶體晶片銷往中國大陸的新辦法，重點仍在華為...

美國製造發酵…美盯英特爾代工 聯電撿到槍

英特爾27日宣布，因獲得美國晶片法補助，後續若要將晶圓製造事業分拆獨立為新公司，英特爾必須是新公司持股逾五成大股東。業界...

拜登擬再擴大對陸科技管制

美國總統當選人川普尚未上任就預告將對中國大陸進口商品加徵百分之十的關稅，而即將卸任的拜登政府對大陸的科技管制也未見鬆手。...

英特爾掌握主導權 得闖兩關

英特爾接受美國政府補助後，需繼續掌握晶圓代工業務的主導權，但這項業務目前仍有兩大重要挑戰亟待克服，一是持續跟上先進製程與...

聯電明年營運倒吃甘蔗

聯電在美國政府介入英特爾若有意釋股晶圓代工事業股權必須符合規範「撿到槍」之餘，公司也持續在新加坡、日本等地設廠，後續與英...

遞交商務部資料揭露時間點 台積2奈米 2028年赴美

台積電昨（28）日股價險守千元，外界持續關注地緣政治議題與2奈米在美國新廠投資計畫，據台積電先前遞交美國商務部的資料，2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。