美中科技戰再升級 記憶體...下波制裁產業

外媒報導，美國最快下周公布新一波管制陸企辦法（黑名單）中，記憶體業也是一大目標，以發展AI必備的高頻寬記憶體（HBM）為主，三星、SK海力士、美光等記憶體巨頭出貨大陸將受影響。業界認為，美方新規可能排除大陸DRAM大廠長鑫存儲，需密切關注其未受規範對台灣DRAM場的影響。

外媒報導，新版美國管制措施可能將HBM列管，知情人士透露，三星、SK海力士及美光都會受到新措施影響。由於台廠並未生產HBM，因此幾乎不會受到美方新規範影響。

不過，外媒點名長鑫存儲可能被排除在這波管制名單之外，由於長鑫存儲積極擴大產能，若不受規範，對DRAM產業後市造成有壓。

業界指出，2024年，長鑫存儲合肥廠產能已近滿載，月產能約10萬片，北京廠區也逐步放量，月產能約3萬片，此外，合肥二廠正在擴建中，月產能將達4萬片，長期計畫擴產至30萬片，加上長鑫存儲採用18.5奈米的規格設計，避開美國限制大陸DRAM產業採用18奈米以下製程的的禁令，目前進展順利。