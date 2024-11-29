美中科技戰再升級 記憶體...下波制裁產業
外媒報導，美國最快下周公布新一波管制陸企辦法（黑名單）中，記憶體業也是一大目標，以發展AI必備的高頻寬記憶體（HBM）為主，三星、SK海力士、美光等記憶體巨頭出貨大陸將受影響。業界認為，美方新規可能排除大陸DRAM大廠長鑫存儲，需密切關注其未受規範對台灣DRAM場的影響。
外媒報導，新版美國管制措施可能將HBM列管，知情人士透露，三星、SK海力士及美光都會受到新措施影響。由於台廠並未生產HBM，因此幾乎不會受到美方新規範影響。
不過，外媒點名長鑫存儲可能被排除在這波管制名單之外，由於長鑫存儲積極擴大產能，若不受規範，對DRAM產業後市造成有壓。
業界指出，2024年，長鑫存儲合肥廠產能已近滿載，月產能約10萬片，北京廠區也逐步放量，月產能約3萬片，此外，合肥二廠正在擴建中，月產能將達4萬片，長期計畫擴產至30萬片，加上長鑫存儲採用18.5奈米的規格設計，避開美國限制大陸DRAM產業採用18奈米以下製程的的禁令，目前進展順利。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 他讚悠遊卡「Super i貼卡」很好用！意外曝2致命傷「會失效」 官方回應了
📢 【開箱】ROG Phone 9 Pro Edition！LED炫砲又低調「I人不害羞」
📢 出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功
📢 日本旅遊提行李免鐵腿！教你Google Maps開啟神功能導航「電梯路線」
📢 高CP值娃包瘋搶推薦！郵局收納包僅150元 主管現場開痛包團購「變最帥男人」
📢 便宜資費在這！4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言