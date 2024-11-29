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民法刪父母懲戒權 情節嚴重可停止親權

台積先進製程赴美 國科會：條件要對台有利

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

川普2.0」時代將至，台積電（2330）先進製程恐被要求赴美設廠。國科會主委吳誠文昨（28）日表示，台積電2奈米製程預計2025年底量產，屆時「可以討論」開放赴友好國家設廠，須視邀請國家提出條件如土地、人力等是否對我方有利，要定案「差不多」在2028年。

國科會昨日在立法院教育及文化委員會報告明年度預算案，國民黨立委葛如鈞、楊瓊瓔關切川普執政後對台積電影響。

葛如鈞質詢，經長郭智輝是說要等1.4奈米在台落地生產後，才會同意2奈米去海外設廠，為何國科會卻說是2025年底？以過去台積電海外設廠經驗來看，通常台積電先進製程是在量產後三年才赴美設廠，所以2奈米應該是2028年才赴美？對此，吳誠文說，2025年底是「可以討論」，但要看邀請國家提出條件及協商結果，「差不多三年」。

台積電 奈米 川普

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