聯電明年營運倒吃甘蔗

聯電（2303）在美國政府介入英特爾若有意釋股晶圓代工事業股權必須符合規範「撿到槍」之餘，公司也持續在新加坡、日本等地設廠，後續與英特爾聯手進攻12奈米製程，力抗大陸成熟晶圓代工製程大量開出。法人看好，隨美中科技戰隨著「川普2.0」時代來臨更形激烈，聯電海外布局有望大展效益。

業界分析，由於美國可能隨著新任總統川普明年元月上台後，再次擴大對大陸半導體管制，在台灣、新加坡及日本等地皆有設廠的聯電，後續將有機會大啖台灣與海外布局成果，迎來歐美及大陸等客戶的轉單潮，使聯電明年營運有望倒吃甘蔗。

聯電近年積極在兩岸以外設廠，因應歐美客戶需求，啟動新加坡Fab12i擴廠計畫，初期規劃月產能上看3萬片，2026年逐步開出產能，正好是「川普2.0」時代地緣政治干擾產業最劇烈的時間點，順勢卡位商機。

不僅如此，聯電早在2019年就取得原先聯電與日本富士通合資的USJC全數股權，讓聯電能全權掌控在日本三重縣的車規晶片成熟製程產能。

法人指出，該廠最先進製程為40奈米，主要承接日本車用晶片客戶訂單，並最終應用在日本各大車廠當中，為聯電在日本唯一、也是聯電在全球車用晶片布局當中最重要的生產基地之一。

據了解，聯電先前曾在大陸大舉擴產，不過在遭遇到福建晉華事件後，為因應全球世界趨勢及客戶訂單需求，聯電開始將擴產策略大幅移轉到非大陸地區，正好避開近年來大幅開出的陸企成熟製程產能競爭，讓聯電不至於完全落入與大陸本土晶圓代工廠的殺價紅海競爭當中。

業界分析，聯電從過去與台積電在晶圓代工製程上比拚，到現在已暫緩12／16奈米以下製程開發，近兩年又受到陸企成熟製程產能大量開出，加上全球經濟狀況不佳，使消費性、工業、車用等各項領域客戶投片動能都同步減少，晶圓代工價格及產能利用率皆受到挑戰。

法人指出，聯電目前產能利用率不到80％，短期內雖然毛利率承壓，明年下半年客戶訂單有望全面回流，屆時將再次展現業績成長動能。