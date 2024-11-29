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英特爾掌握主導權 得闖兩關

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

英特爾接受美國政府補助後，需繼續掌握晶圓代工業務的主導權，但這項業務目前仍有兩大重要挑戰亟待克服，一是持續跟上先進製程與封裝技術的發展，二是客戶端下訂單情況，兩者彼此相關且必不可缺。

根據外電先前的報導內容，英特爾將以自家的18A製程，為亞馬遜打造一款AI晶片，英特爾形容這是一個「多年、數十億美元的架構」，雙方將共同投資於客製化晶片設計。

上述消息對於英特爾晶圓代工業務來說當然是好事，畢竟晶圓代工業務很燒錢，要獲得投資人與客戶支持，要一直不斷釋出更多客戶訂單與技術的訊息，不只是帶入業績貢獻，也幫助練兵，讓代工實力進一步提升。

關於客戶訂單，英特爾面對的挑戰就是因為自己也出終端產品，必須想方設法獲得客戶足夠信任，否則客戶群可能只侷限於與其產品線較無衝突的範圍，對晶圓代工業務的長遠發展來說並不有利。而政府補助畢竟只是一時，要生存與發展，也必須有源源不絕的客戶業績貢獻，才能投入後續更多研發與設備支出。

晶圓代工 英特爾

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