聽新聞
0:00 / 0:00
英特爾掌握主導權 得闖兩關
英特爾接受美國政府補助後，需繼續掌握晶圓代工業務的主導權，但這項業務目前仍有兩大重要挑戰亟待克服，一是持續跟上先進製程與封裝技術的發展，二是客戶端下訂單情況，兩者彼此相關且必不可缺。
根據外電先前的報導內容，英特爾將以自家的18A製程，為亞馬遜打造一款AI晶片，英特爾形容這是一個「多年、數十億美元的架構」，雙方將共同投資於客製化晶片設計。
上述消息對於英特爾晶圓代工業務來說當然是好事，畢竟晶圓代工業務很燒錢，要獲得投資人與客戶支持，要一直不斷釋出更多客戶訂單與技術的訊息，不只是帶入業績貢獻，也幫助練兵，讓代工實力進一步提升。
關於客戶訂單，英特爾面對的挑戰就是因為自己也出終端產品，必須想方設法獲得客戶足夠信任，否則客戶群可能只侷限於與其產品線較無衝突的範圍，對晶圓代工業務的長遠發展來說並不有利。而政府補助畢竟只是一時，要生存與發展，也必須有源源不絕的客戶業績貢獻，才能投入後續更多研發與設備支出。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 他讚悠遊卡「Super i貼卡」很好用！意外曝2致命傷「會失效」 官方回應了
📢 【開箱】ROG Phone 9 Pro Edition！LED炫砲又低調「I人不害羞」
📢 出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功
📢 日本旅遊提行李免鐵腿！教你Google Maps開啟神功能導航「電梯路線」
📢 高CP值娃包瘋搶推薦！郵局收納包僅150元 主管現場開痛包團購「變最帥男人」
📢 便宜資費在這！4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言