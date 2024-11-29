美國製造發酵…美盯英特爾代工 聯電撿到槍

經濟日報／ 本報綜合報導
業界解讀，英特爾後續出售晶圓代工事業股權受限，與英特爾在晶圓代工簽署合作協議的聯電「撿到槍」。 路透
業界解讀，英特爾後續出售晶圓代工事業股權受限，與英特爾在晶圓代工簽署合作協議的聯電「撿到槍」。 路透

英特爾27日宣布，因獲得美國晶片法補助，後續若要將晶圓製造事業分拆獨立為新公司，英特爾必須是新公司持股逾五成大股東。業界解讀，英特爾後續出售晶圓代工事業股權受限，與英特爾在晶圓代工簽署合作協議的聯電（2303）「撿到槍」。

業界分析，美國政府限制英特爾出售晶圓代工事業股權，意味白宮要求英特爾後續在晶圓代工事業必須「好好幹」，別想拿到78.6億美元補貼後就大賣股甩鍋。

美介入英特爾釋股晶圓代工事業
美介入英特爾釋股晶圓代工事業

在美國政府監督下，與英特爾在晶圓代工簽署合作協議的聯電「撿到槍」，值「川普2.0」時代將至，美國製造氛圍瀰漫，聯電以輕資產獲得英特爾美國晶圓廠產能，將是全球晶圓代工業者當中，投資絕對金額最少、就能享有美國製造產能優勢，降低「川普2.0」時代地緣政治干擾的業者。

業界分析，聯電與英特爾聯今年初宣布在12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程平台合作，預計2026年開發完成，但英特爾晶圓代工事業因公司本業顛簸顯得不順，甚至傳出要出售晶圓代工事業，與聯電的合作案也顯得風雨飄渺，如今可望大逆轉。

英特爾與聯電合作製程2026年開發完成時，應是「川普2.0」時代地緣政治影響全球產業最劇烈的時間點。兩家公司規劃，合作案將結合英特爾位於美國的大規模製造產能，以及聯電在成熟製程的豐富晶圓代工經驗，以擴充製程組合，同時提供更佳的區域多元且具韌性的供應鏈，正好搭上屆時「美國製造」需求爆發商機。

聯電強調，雙方開創合作模式創新，是希望以具市場競爭力的價格，垂直分工提供客戶晶圓代工服務，大多數客戶是由聯電去接觸，晶圓廠主要由英特爾進行工廠管理，同時也會借重聯電在晶圓代工方面的知識經驗。

路透報導，英特爾在27日提交的最新文件中表示，若晶圓代工事業分拆成為一家新的、未上市法律實體，美國政府因英特爾已取得晶片法補貼，要求該公司持有新公司至少50.1%的股權；若晶圓代工事業變成一家公開上市公司，在變更控制權條款前，英特爾只能賣出35%新公司股權給任何單一股東。

根據文件，英特爾必須遵守這些限制，才能繼續推動在亞利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒岡州價值900億美元的計畫，並繼續在美國製造先進晶片。文件指出，控制權的任何變更都可能需要英特爾尋求美國商務部的許可。

英特爾未立即對這些揭露的資訊回應。美國商務部發言人表示，政府正在與所有直接補助金接受者，針對控制權變更條款進行協商。

晶圓代工 美國商務部 英特爾

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