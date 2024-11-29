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拜登擬再擴大對陸科技管制
美國總統當選人川普尚未上任就預告將對中國大陸進口商品加徵百分之十的關稅，而即將卸任的拜登政府對大陸的科技管制也未見鬆手。外媒報導，美國最快下周公布新一波管制陸企辦法（黑名單），重點仍在華為、中芯等兩大大陸科技巨頭相關勢力，由於華為已幾乎與台廠無重要業務往來，此次美方再出手，以中芯兩個重要子公司將入列新規最受台廠關注。
業界研判，芯聯集成（原中芯集成）可能是此次遭白宮列入管制的中芯重要轉投資之一，芯聯集成與聯電、世界、茂矽等台灣晶圓代工廠製程類似，若受管制，有望為台廠帶來轉單。
綜合彭博資訊等外媒報導，拜登政府新一波針對陸企設限的實體清單，家數將擴大至約兩百家，以華為、中芯相關勢力為主，被列入黑名單內的陸企，需要事先獲得特別許可，才能被供應美國的軟體或產品。此前，華為與中芯兩家公司母體都已被列入美國黑名單。
商務部拒絕評論相關報導，華為則未立即回應評論請求。彭博引述知情人士報導，新計畫看來較不嚴苛，拜登政府計畫列入實體清單的華為供應商，少於原本草案的規畫，不過，新規定考慮制裁的對象還包括大陸晶圓代工龍頭中芯擁有的兩家晶片廠，備受關注。
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