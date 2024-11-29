美擴大管制陸企 半導體台鏈有望迎轉

美中科技戰再升級，外媒報導，美國最快下周公布管制半導體設備和人工智慧（AI）記憶體晶片銷往中國大陸的新辦法，重點仍在華為、中芯國際等大陸科技巨頭相關勢力。由於華為已幾乎與台廠無重要業務往來，此次美方再出手，以中芯兩個重要子公司將入列新規最受台廠關注。

業界研判，芯聯集成（原中芯集成）可能是此次遭白宮列入管制的中芯國際重要轉投資之一，芯聯集成與聯電（2303）、世界、茂矽等台灣晶圓代工廠製程類似，若遭管制，有望為台廠帶來轉單。

美中科技戰再升級

綜合彭博資訊等外媒報導，美國新一波針對陸企設限的實體清單，家數將擴大至約200家，以華為、中芯國際相關勢力為主，被列入黑名單內的陸企，需事先獲得特別許可，才能獲得美國的軟體或產品支援。此前，華為與中芯兩家公司母體都已被列入美國實體清單。

美國商務部拒絕對相關報導置評，華為未立即回應置評請求。彭博引述知情人士報導，新計畫看來較不嚴苛，美方最新列入實體清單的華為供應商比原草案少，相關消息激勵日本半導體相關類股28日群起大漲。

彭博報導，美方新規考慮制裁對象包括中芯國際旗下兩家晶片廠。台廠研判，其中一家可能是芯聯集成。芯聯集成前身是中芯國際2018年獨立出來的中芯集成公司，最初瞄準新能源車與儲能，並兼顧消費型市場應用，2023年更名芯聯集成。

中芯國際之後將大量車規晶片代工訂單轉到芯聯集成，芯聯集成因而拿下包括比亞迪、小鵬等大陸近九成電動車客戶，並吸引歐洲車用零件廠下單，成立五年多即取得業界關鍵地位。

業界分析，一旦芯聯集成遭美列入黑名單，客戶將因忌憚美方壓力而轉單，同樣具備車規晶片生產能力的聯電、世界和茂矽等台灣晶圓代工廠可望受惠。聯電、世界及茂矽均是意法半導體、英飛凌、恩智浦及瑞薩等國際重量級車用晶片廠主要代工夥伴。消息人士強調，最終版本仍以正式發布為準。