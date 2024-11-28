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宏碁陳俊聖：AI PC 明年才會成主流

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

AI PC今年銷售狀況不如業界原預期，宏碁（2353）董事長陳俊聖昨（28）日表示，AI PC市場滲透率正穩健提升中，銷售價格要達到甜蜜點才會成為市場主流，預期明年第3季就會達到甜蜜點、價格會落在799至899美元（約新台幣2.6萬元至2.9萬元）區間，進而成為市場主流。

陳俊聖認為，AI PC進入市場後，穩步前進，本來就會有一個價格甜蜜點必須達到，才能刺激市場需求成長。

陳俊聖說，就他的觀察來看，AI PC價格下降速度與半導體良率有關，依照半導體良率改善的程度有所調整，通常新產品問世後，經過三個季度就會進入主流價格帶。

AI 半導體 陳俊聖

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