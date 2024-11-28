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宏碁供應鏈布局 短鏈思考 董座陳俊聖：以三方式因應不同需求

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
宏碁董事長陳俊聖表示，每家公司對供應鏈重組的想法都不同。 聯合報系資料照
宏碁董事長陳俊聖表示，每家公司對供應鏈重組的想法都不同。 聯合報系資料照

美國總統當選人川普揚言將重啟關稅壁壘，對宏碁全球化布局因應策略，品牌電腦宏碁（2353）董事長陳俊聖昨（28）日表示，每家公司對供應鏈重組的想法都不同，很多企業可能會轉往東南亞，宏碁是朝短鏈思考、盡可能靠近市場，不是採取「中國加一」或「中國加二」等策略。

陳俊聖說，在短鏈調整過程中，採取三個方式因應不同需求，第一，盡可能與代工廠配合，第二，若代工廠在當地有廠就是優勢，第三是若缺乏在地產能、就自己建置，例如宏碁在印度、印尼等商機較大的市場，就自己建廠。

陳俊聖談話重點
陳俊聖談話重點

陳俊聖昨日出席宏碁基金會舉辦的龍騰微笑競賽頒獎典禮，對川普上任後擬開徵新一波關稅，他表示，面對川普將釋出的新政策，供應鏈反應要很快速、要非常有彈性，從現在到川普就任前還有50幾天，中間還會有各種變數。

陳俊聖認為，川普政策主軸包括處理非法移民、實施關稅等，但具體將針對哪些國家、產品項目、課徵稅率等都還未定，現在還做臆測沒有太大意義，也不便太早啟動任何因應事宜。

陳俊聖透露，在川普上任前，宏碁已在思考如何應對關稅，現在相關布局會更加清晰，也表示業者需要更多應變能力。

他強調，每天都要「拉長天線」，天天掌握發生的事情，才能知道供應鏈要做出什麼樣的調整。

對於高關稅引爆搶運潮，陳俊聖認為，一定會有廠商開始搶貨運，但關稅政策細節充滿不確定性，現在搶運是在冒險，無法確定運出去的就是對的東西。

陳俊聖於今年9月談及台股暴跌情況時，曾提到市場正在上演恐怖秀，造成市場恐慌的三大因素包括美國總統大選即將到來、地緣政治升溫、市場在釐清AI現況等。

昨日被問及恐怖秀是否下檔？他認為，至少有一個不確定因素確定了，就是川普已當選，消弭部分不安。但他認為恐怖秀仍持續進行，每天都有「新故事」。供應鏈重整會使有些公司愈來愈辛苦，假如供應鏈要從台灣搬遷至美國，財務、組織重整等，都是恐怖秀的一部分。

宏碁 川普 陳俊聖

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