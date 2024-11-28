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張忠謀還原二度邀黃仁勳當台積電CEO始末 對方悠悠吐一句

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電創辦人張忠謀（左）在新書自傳下冊還原邀請輝達執行長黃仁勳出任台積電CEO始末。聯合報系資料照
台積電創辦人張忠謀（左）在新書自傳下冊還原邀請輝達執行長黃仁勳出任台積電CEO始末。聯合報系資料照

台積電創辦人張忠謀輝達執行長黃仁勳的好交情，眾所周知，黃仁勳於2024年5月來台時，甚至請來張忠謀獻出人生「逛夜市」的初體驗。但黃仁勳二度都以「我有工作」為由，拒絕張忠謀邀約擔任台積電執行長（CEO），張忠謀在親筆撰寫的《張忠謀自傳》中，還原整件事情始末，強調當時他並沒有高攀。

這是發生在2013年的事。當時，回鍋台積電CEO近4年的張忠謀，除了口袋名單中的曾繁城及蔡力行外，也考慮對外尋覓接班人選。

張忠謀心中的CEO人選，必須兼具在品格、視野、半導體專業經驗及知識等各種條件，黃仁勳是張忠謀對外徵詢的第一人。

張忠謀問黃仁勳，對擔任台積電CEO一職有沒有興趣。他大概花了十分鐘時間，簡要解釋自己對台積電的深切期望，也解釋台積電CEO的報酬，雖然沒有包括台積電股票，但加總固定薪資，以及依公司每年淨利訂出的分紅，「一定比他的收入更高」。

雖然對比現在，「放棄輝達，擔任台積電CEO」這個邀約並不誘人，甚至是有點突兀的選項。但2013年的輝達，市值只有90億美元，相形之下，台積電的市值900億美元，是輝達的十倍。黃仁勳當時的收入，也只是當時輝達市值的百分之單位數而已。張忠謀認為，對當年的黃仁勳而言，轉任台積電CEO是個「更上層樓」的工作機會。

黃仁勳在張忠謀提出說明後並未對這個徵詢透出任何意向，很有耐心地靜靜聽著，沒有問任何問題。張忠謀講完後，他也沒有直接拒絕，只簡單地答了一句：「我已有工作」。

過幾個星期，張忠謀再度打電話詢問，黃仁勳的答案還是一樣，「我已有工作」。事情結果已經很明確，張忠謀並沒有成功說服黃仁勳，後來由蔡力行出任CEO，黃仁勳帶領的輝達，成為全球AI晶片霸主，市值一度超越3兆美元。

台積電 張忠謀 輝達 黃仁勳

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