經濟部通過瑞儀光電收購丹麥 NIL TECHNOLOGY APS 從事光學元件開發
經濟部28日召開投資審議會通過瑞儀光電（6176）收購丹麥NIL TECHNOLOGY APS股權、以及新光三越間接增資中國新光三越兩案。
經濟部表示，在對外投資方面，瑞儀光電以2.8億歐元（折合美金約3.1億美元）受讓丹麥NIL TECHNOLOGY APS 約93.33%股權，從事經營設計、開發和製造光學元件業務。
在對中國大陸投資的專案審查方面，經濟部通過新光三越百貨以人民幣4億9,000萬元（折合約6,901.8萬美元）間接增資新光三越（中國）投資有限公司，從事經營投資控股業務，用以償還債務。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 他讚悠遊卡「Super i貼卡」很好用！意外曝2致命傷「會失效」 官方回應了
📢 【開箱】ROG Phone 9 Pro Edition！LED炫砲又低調「I人不害羞」
📢 出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功
📢 日本旅遊提行李免鐵腿！教你Google Maps開啟神功能導航「電梯路線」
📢 高CP值娃包瘋搶推薦！郵局收納包僅150元 主管現場開痛包團購「變最帥男人」
📢 便宜資費在這！4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言