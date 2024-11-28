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經濟部通過瑞儀光電收購丹麥 NIL TECHNOLOGY APS 從事光學元件開發

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部28日召開投資審議會通過瑞儀光電（6176）收購丹麥NIL TECHNOLOGY APS股權、以及新光三越間接增資中國新光三越兩案。

經濟部表示，在對外投資方面，瑞儀光電以2.8億歐元（折合美金約3.1億美元）受讓丹麥NIL TECHNOLOGY APS 約93.33%股權，從事經營設計、開發和製造光學元件業務。

在對中國大陸投資的專案審查方面，經濟部通過新光三越百貨以人民幣4億9,000萬元（折合約6,901.8萬美元）間接增資新光三越（中國）投資有限公司，從事經營投資控股業務，用以償還債務。

新光三越 瑞儀光電

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