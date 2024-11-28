麗臺AI工作站、伺服器、解決方案三箭齊發 明年力拚轉盈
麗臺（2465）董事長盧崑山28日表示，目前生意正常進行，與輝達（Nvidia）及美超微（Supermicro）合作的人工智慧（AI）工作站新品明年第1季上市，加上AI伺服器專案入帳，以及AI解決方案逐步發酵帶動下，三箭齊發，明年力拚轉虧為盈。
國立臺灣師範大學（NTNU）跨域科技產業創新研究學院與麗臺今天攜手成立「深度學習共同實驗室」，以促進深度學習技術在教育與產業領域中的創新應用。盧崑山是在接受訪問時，做出以上表示。
麗臺先前透過私募引進與美超微關係深厚的大訊科技及肯微科技，並成為麗臺的大股東，盧崑山表示，該公司與美超微的合作持續進行，目前生意往來都正常進行。
首先，針對AI伺服器出貨狀況，他說，今年以輝達H100伺服器出貨為主，已有多個案件出貨但還沒全部結案，且有較大的客戶入帳時程有遞延，因為是牽涉第三方軟體，因此，沒有把握今年底前可以結案，預期要遞延至明年結案入帳。
另外，他說，麗臺近年積極發展AI解決方案，以自行研發AIDMS系統(AI Development Management System)，讓客戶順利導入AI產業應用，目前AI解決方案占營收為低個位數，不過，已經切入指標大廠，包括英業達（2356）、晶碩（6491）等都有導入，其他包括養漁業也有興趣導入，隨著客戶開拓，目標明年占比要達10%以上。
至於AI工作站，他說，今年有些許遞延，主要是因為機櫃供應鏈吃緊所導致，依目前進度來看，今年12月產品將在內部測試，最快明年第1季上市。
展望明年，他認為，今年基期較低，且有AI伺服器專案尚未入帳，隨著明年案件持續出貨，加上AI解決方案逐步發酵，以及AI工作站新品貢獻之下，預期明年營運表現一定要優於今年，力拚轉虧為盈。
針對川普加徵關稅，盧崑山指出，這一方面變化蠻多，我們把基本的事情做好就對了。
至於比特幣逼近10萬美元大關，他指出，市場一直都有幣圈與相關顯卡需求，也曾出現過高潮，看來趨勢都還存在，應該讓它變成一個合法合規的事情。
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