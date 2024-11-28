快訊

對普亭雙標！法國「1原因」稱內唐亞胡豁免逮捕令 學者分析背後原因

TrendForce：2027年人形機器人市場產值將突破20億美元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
AI與互動需求加持，2027年人形機器人市場產值將突破20億美元。圖／TrendForce提供
AI與互動需求加持，2027年人形機器人市場產值將突破20億美元。圖／TrendForce提供

根據TrendForce最新研究，在2025年各機器人大廠逐步實現量產的前提下，預估2027年全球人型機器人市場產值有望超越20億美元，2024年至2027年間的市場規模年複合成長率將達154%。其中，服務型機器人受惠於生成式AI技術，對市場的吸引力將顯著提升。

從技術發展重點分析，現行軟體平台著眼機器學習訓練與數位孿生模擬，整機型態則聚焦協作機器人、移動式機械手臂與人型機器人，以適應多元環境與人機合作互動。目前美、中廠商積極投入與擴大人型機器人測試，指標廠商揭露的產品完成度也越來越高，如Agility Robotics開發的Digit、Apptronik開發的Apollo皆有上市規劃，Tesla打造的Optimus亦計劃在2025至2027年量產上市。

TrendForce表示，人型機器人能否邁向商用，關鍵在於體察認知、對話交流和運動執行能力的實現。受惠於生成式AI，機器人的認知能力已有飛躍性成長，可透過感知層掌握人事時地物；對話能力也顯著進步，能與人類作多面向對話交流。

人型機器人的運動執行能力取決於關鍵零組件技術，據TrendForce調查，目前人型機器人各項零組件成本占比中，以行星滾柱螺桿占22%最高，其餘有複合材料件（含塑料及金屬）9%、6D力矩感測器8%，以及空心杯馬達占6%等，且零組件領域皆有一定程度之技術壁壘。預期人型機器人的軟、硬體供應鏈將與智慧終端設備、工業機器人與無人機供應鏈高度重疊，目前在此三類供應鏈具備競爭優勢的供應商，未來更容易切入人型機器人市場。

展望2025年機器人的應用場域，工業型機器人仍將以手臂撿貨為主，服務型機器人則有生成式AI加持，可支援多模態交流互動。TrendForce指出，勞動人口短缺、高齡化程度高之國家已浮現陪伴與照護需求，因此預期該類型服務機器人將於未來1至2年內嶄露頭角，徹底擺脫過去市場吸引力不足之困境。此外，機器人也於戰場上陸續發揮其功效，如烏俄戰爭有大量無人機參戰，以及戰鬥、布雷與後勤機器人等，因此亦為具潛力之場域。

多元市場對機器人的需求增長預料也將催生機器人即服務（Robot-as-a-Service，RaaS），供廠商、用戶以租賃取代購買，以降低前期成本與風險，這種商業模式將助國家、企業從無人化與自動化中受益，亦能吸引家庭消費，可望加速機器人於各領域的滲透率。

工業機器人

延伸閱讀

川普長子擔任無人機公司顧問 支持製造業回歸美國

雷虎上月 EPS 0.05元 無人機掀話題

科技巨頭爭奪「AI+機器人」話語權

2024年全球公共充電樁成長率大幅放緩！韓國年增39%成長率世界第一

相關新聞

若2007年沒拒絕「管理層收購」 張忠謀直言恐無今日規模台積電

台積電創辦人張忠謀在其自傳下冊中親曝拒絕高盛集團合夥人宋學仁提出的「管理層收購」，並確信做了對的決定，假使當年做了，就不...

為何棄曾繁城選蔡力行接棒台積電CEO？ 張忠謀自傳全說了

台積電創辦人張忠謀其自傳下冊預定本月29日上架銷售。今日出版單位釋出其新書中，親揭2005年，當時已見台積電「天上沒有一...

獨／英業達12月6日揭恩智浦車用合作 川普關稅解方引關注

代工大廠英業達（2356）深耕汽車電子多年，並與車用半導體晶片商恩智浦（NXP）等多家大廠達成策略合作；而公司近日也再宣...

宏碁董座陳俊聖：要幫助中小企業 創業初期就放眼全球

宏碁基金會董事長陳俊聖今（28）日特別出席「龍騰微笑獎」頒獎典禮，他說，龍騰微笑競賽是台灣新創團隊的導航者，不僅要協助團...

台積電2奈米最快於2028年赴美？吳誠文：差不多

國科會主委吳誠文於昨日表示，台積電2奈米製程將於明年量產，量產後就可與台積電討論是否要到其他民主、友好國家投資。立委今追...

主權AI是一門好生意 Nvidia毛利率受關注

Blackwell將在本季出貨並開始對Nvidia貢獻營收，初期毛利率會受到影響，Nvidia股價創新高後回檔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。