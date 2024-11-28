達發力圖超越高通 成為非蘋高階藍牙耳機市場龍頭

聯發科（2454）旗下晶片廠達發（6526）持續擴大研發能量，布局AI音訊處理技術領域，預期未來將積極擴大在藍牙耳機市場的占有率，未來目標瞄準超越高通，成為非蘋陣營的全球高階藍牙耳機市場龍頭。

經濟部產業技術司近期召開A＋企業創新研發淬鍊計畫決審會議，會中通過達發所提出的無線音訊高能效混合運算平台前瞻技術開發計畫，投入AI音訊處理技術領域。

達發將目標鎖定高階藍牙耳機市場，希望開發高效音訊晶片，可於毫秒間辨別並處理多場景音源，在吵雜環境中自動降低背景噪音、增強人聲語音，並支援AI應用，擴大無線音訊技術布局。

達發的上述計畫預計取得6項以上專利，待技術上市後，全球市占率可望提升至20％，並超越高通，成為非蘋陣營的全球高階藍牙耳機市場龍頭，同時為台灣的音訊產業帶動300億元的經濟價值。