OneWeb 等七家英國太空公司組團來台 參加太空產業博覽會
英國Eutelsat OneWeb、貝宜系統等七家太空產業公司組團來台，首度參加太空產業博覽會，並推出英國國家館，盼攜手台灣太空產業，雙邊專業互補，提升競爭力驅動雙邊市場經濟成長。
近年台灣與英國太空產業鏈密切合作，中華電信（2412）與Eutelsat OneWeb簽訂合作備忘錄，並拿下獨家代理權，預估年底到明年出可望推出低軌衛星相關服務，台灣的昇達科（3491）、鴻海（2317）、台揚（2314）、明泰（3380）、仲琦（2419）也打入Eutelsat OneWeb供應鏈。
去年國家科學委員會與國家太空中心至英國訪問英國創新科技部和英國太空總署，今年4月，英國太空總署的國際雙邊基金計畫中，更有150萬英鎊資助英國企業執行多邊計畫，就包含國家太空中心和台灣清華大學在內。
今年台灣太空國際年會（TASTI）將於周六（11月30日）舉行，英國首度組織代表團，共有BAE Systems 貝宜系統、Eutelsat OneWeb、Lena Space、MDA Space UK、Oxford Instruments、Space South Central、Surrey Satellite Technology、Type One Venture 共七家英國企業，以及代表英國超過180家企業的太空產業聚落 Space South Central 來台參加，並在台灣首屆太空產業博覽會（TASTI EXPO）推出英國國家館，介紹英國太空產業由科學家、工程師、學術界和研究實驗室以及投資機構所組成的蓬勃產業生態系。
過去20多年英國太空產業在強勁成長，平均每年成長率達6.4%，超過三分之一的太空產業收入來自國際貿易，而此次過我代表團成員包含英國太空產業早期投資、衛星系統和製造、發射服務、衛星服務和營運專業的企業代表，將積極探索和台灣太空產業建立連結的機會，期望透過台英雙邊專業的互補性，共同提升全球競爭力，加速驅動雙邊市場經濟成長。
除參與TASTI年會與產業博覽會外，英國代表團此次也將分別於台北、高雄拜訪經濟部、數位發展部、海洋委員會、國家太空中心以及工業技術研究院等產官學研單位，進一步深化雙邊關係。
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