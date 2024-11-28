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買 iPhone 16抽「美西AI科技朝聖之旅」 台灣大抽出16位得主

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

蘋果新一代iPhone 16日前開賣，台灣大哥大（3045）為搶買氣，祭出「美西AI科技朝聖之旅」大禮。台灣大個人用戶事業商務長林東閔28日在行銷暨營運支援副總陳麗郁陪同下，28日從iPhone 16專案用戶中，抽出16組得主，將於2025年3月展開「美西AI科技朝聖之旅」。

台灣大指出，這趟有錢也買不到的矽谷科技之旅，將造訪Apple、Google（Alphabet）與NVIDIA總部，不僅能親身體驗蘋果的Vision Pro，更能深入Google最新啟用的訪客中心，一探AI技術的最新應用。此外，得主們還將參與NVIDIA GTC大會，由專家帶領探索AI核心技術，並試乘Waymo One無人駕駛車。台灣大哥大結合科技與創新，帶領果粉們搶先一步，感受AI如何改變未來生活。

台灣大指出，已連續三年在iPhone新品上市期間推出總價值300萬元的回饋活動，累計價值近千萬元。

今年九月iPhone 16上市，推出「最i果粉 AI科技超一六(超一流)」活動，台灣大個人用戶事業商務長林東閔28日在行銷暨營運支援副總陳麗郁陪同下，由公司律師李佳真見證，抽出16組幸運的果粉用戶。這16組中獎果粉將有機會近距離接觸世界級AI技術，在舊金山與洛杉磯兩大美西城市，展開一場融合科技與魅力的夢幻探索之旅。

AI iPhone 台灣大哥大

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