台達協助臺灣港務公司在臺中港導入智慧園區解決方案

台達電（2308）28日宣布成功為臺灣港務公司臺中分公司於臺中港導入台達智慧園區解決方案，以單一管理平台整合包括中央監控、安防監控、智慧路燈、智慧能源等系統，為港區內多元設施及設備提供即時的監控管理，提升管理效率並保障港區安全；其中，智慧能源管理平台不僅整合既有的用電、用水及再生能源資訊，也能顯示碳排、綜觀能耗資訊。其高擴充性系統架構更可作為未來電動車充電及儲能系統等設施的整合基礎，協助臺中港向低碳永續、智慧港灣的願景前進。

台達電樓宇自動化事業群副總經理江文興表示，臺中港作為亞太地區的重要物流樞紐之一，近年來積極透過創新技術和綠色建設實現永續目標。像臺中港這類大型港區場域，由於占地廣大、基礎設施複雜，整合監控所有設備和能源管理是巨大的挑戰，而舊有系統亦有龐大的優化潛力。因此，台達以一站式的園區管理解決方案和客製化服務，使港區管理更加智慧、高效，與臺中港務分公司共同為港區的低碳永續發展奠定堅實基礎。

台達智慧園區解決方案提供整合臺中港既有及新設基礎設施所需的先進智慧整合管理平台，透過串聯關鍵資訊、GIS定位、統計圖表、監控影像等資訊，提升維運效率；系統即時掌握用電負載及多元再生能源，如屋頂及車棚太陽能即時與累計發電資訊，未來還能加入儲能系統進行整合調度，優化電力使用。此外，港區部分路段也已完成智慧路燈建置，實現單燈、迴路遠端控制及管理，減少90%夜間巡查人力，提供即時派修之資訊，未來還可以擴充為功能更豐富的智慧燈桿。此外，台達也為臺中港的放流水系統新增水位監測系統，並透過通訊軟體推播儲水狀況，以提升回收水資源的利用率。

台達電將耕耘已久的樓宇自動化解決方案延伸到設施更多、架構更複雜的園區範疇，已成功為台北大直的經國七海文化園區、半導體高科技廠區、海運業者大型貨櫃物流中心等多元場域提供一站式的解決方案，這次與臺中港務分公司的合作，更創造港區設施永續智慧轉型的嶄新里程碑。