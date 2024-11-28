獨／英業達12月6日揭恩智浦車用合作 川普關稅解方引關注

代工大廠英業達（2356）深耕汽車電子多年，並與車用半導體晶片商恩智浦（NXP）等多家大廠達成策略合作；而公司近日也再宣布，將於12月6日攜手恩智浦半導體，在英業達士林總部召開聯合記者會，除集團董事長葉力誠、總經理蔡枝安親自現身外，連恩智浦全球銷售執行副總Ron Martino、台灣區業務總座臧益群都將出席；屆時也將公布雙方在汽車電子領域的最新策略藍圖與合作進展。

據悉，英業達集團主要的業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品的研發、製造及銷售，而近年團隊為落實多元產品線布局，也積極攜手不同領域的業者進行合作，目前與包半導體業者恩智浦、資安業者VicOne、Carota、一級雲端CSP尚亞馬遜等企業簽署策略夥伴協議，並瞄準汽車網路安全和電動汽車無線（OTA）合力開發出多項技術，而英業達也向《經濟日報》記者透露，活動當天（12/6）將會把車用領域的實體產品及技術一併展出，吸引市場關注。

此外，由美國總統當選人川普近日頻頻喊話，宣布待自己上任後，將對來自墨西哥的產品課徵25%關稅，而消息一出市場也立刻遭受到利空的衝擊，而英業達（2356）28日以49元開高走低，盤中一度跌至48元、下跌超過1.6%，終場跌幅些微收斂、收在48.2元，仍下跌0.65元、跌幅1.33%。事實上，英業達目前分散在墨西哥地區的產能，大約佔整體伺服器產能的35%左右，市場投資人也才因此感到擔憂。

若從籌碼面來看，外資今日賣超英業達約2090張，並已連續賣超2個交易日，牽動投資人的情緒，不過投信及自營商都與外資持相反意見。其中、投信持續維持看好，並繼續大力買超，截至28日已連續買超長達7個交易日，而自營商也持相同態度，至今已連續買超英業達持股達4個交易日，而隨著英業達、恩智浦發布會越發靠近，市場一舉一動也更吸引關注，而面對川普的關稅重砲，英業達董事長葉力誠也將於12月6日現身回應。