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宏碁董座陳俊聖：要幫助中小企業 創業初期就放眼全球

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
宏碁基金會董事長陳俊聖（左）、宏碁集團創辦人施振榮今天出席「龍騰微笑獎」頒獎典禮。記者鍾張涵／攝影
宏碁基金會董事長陳俊聖（左）、宏碁集團創辦人施振榮今天出席「龍騰微笑獎」頒獎典禮。記者鍾張涵／攝影

宏碁基金會董事長陳俊聖今（28）日特別出席「龍騰微笑獎」頒獎典禮，他說，龍騰微笑競賽是台灣新創團隊的導航者，不僅要協助團隊與企業連結，找到自身的利基點，也期待透過經驗分享，幫助中小企業於創業初期，就放眼全球。

宏碁集團創辦人施振榮今天也出席活動，施振榮表示，企業需要打團體戰，來面對國際化及全球化快速發展，龍騰微笑獎透過凝聚年輕世代創業家，建立橫向連結，並邀請業界先進擔任評審、導師與顧問的角色，加速打造具競爭力的產業，使台灣能永續發展。

宏碁基金會創立「龍騰微笑獎」至今已逾35年，近年不斷優化升級，發揮火車頭的角色，為中小企業搭建邁向國際市場的平台。頒獎典禮上，由台灣適着三維科技股份有限公司勇奪「國際組」首獎、台灣愛淨節能科技股份有限公司拿下「永續組」最高名次，分別獲得150萬元和80萬元獎金，得獎隊伍未來還可以借力宏碁集團的跨國資源立足台灣，放眼全球。

同時， 今年「龍騰微笑獎」更推出「龍騰之友」與「聯合創新加速器」兩大創舉，旨在串連更多資源，幫助台灣企業擴大永續影響力。

宏碁表示，今年參賽者競爭非常激烈，總共選出20家入圍公司進入決賽。評審長李達生教授表示，龍騰微笑獎鼓勵台灣新創團隊發揮創新的能力、實現創業目標，因此評選時除了評估參賽團隊的企業模式與經營願景，更需同時考量創意能否創造商業價值。永續組更將著重於環保、能源管理或循環經濟等領域具體的目標做法。參賽企業在競賽過程中將與各界專家相互切磋交流，並提前了解進入市場後將面臨的挑戰，進一步優化自身的商業模式。

陳俊聖指出，未來宏碁集團將持續運用過往在全球落地的經驗，協助成熟新創真正進入市場，找到適合自己的地方發光發熱

創業 宏碁 施振榮

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