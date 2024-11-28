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業界首款 恩智浦推出超寬頻無線電池管理系統解決方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
恩智浦推出業界首款超寬頻無線電池管理系統解決方案。圖／恩智浦提供
恩智浦推出業界首款超寬頻無線電池管理系統解決方案。圖／恩智浦提供

恩智浦半導體（NXP）今日宣布推出全新且業界首創的無線電池管理系統（battery management system；BMS）解決方案，該解決方案整合UWB強大功能。全新UWB BMS解決方案能夠克服開發挑戰的下一步，旨在解決製造過程中成本高昂和工藝複雜等問題，加速電動車（electric vehicle；EV）採用。

恩智浦表示，電池組內的無線通訊能夠在無需佈線的情況下，從各個模組向電池管理單元穩定可靠地傳輸電壓和溫度等電池單元資訊，進而保障出色效能，預防導致過早故障或安全危害的情況。

恩智浦UWB無線BMS技術分離機械和電氣開發過程，為電動車製造商提高靈活性、加速上市時間並降低開發成本，同時確保系統在不同平台的全方位擴展性。

採用無線解決方案能盡可能地減少電池組內的複雜佈線，降低生產過程容易出錯的人工作業，提高電動車組裝效率，降低整體生命週期成本。透過移除電池單元之間的連接器和佈線，提高能量密度，這是電動車效能設計中延長續航里程的關鍵參數。

恩智浦半導體副總裁暨電池管理系統總經理Naomi Smit表示：「我們的無線電池管理系統解決方案是業界首個結合UWB技術的解決方案，為電動車製造商提供推動未來電動車發展的最先進技術。Trimension UWB提供簡單、安全且穩健的BMS內部無線通訊，性能超越基於窄頻的現有解決方案。我們很自豪能夠與客戶攜手合作，實現無線技術的承諾。」

恩智浦 電動車

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