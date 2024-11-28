為何棄曾繁城選蔡力行接棒台積電CEO？ 張忠謀自傳全說了
台積電創辦人張忠謀其自傳下冊預定本月29日上架銷售。今日出版單位釋出其新書中，親揭2005年，當時已見台積電「天上沒有一片雲」，當年他74歲，雖身體健康，卻已開始認真準備公司的「繼承」問題，思考接棒CEO人選。最後他做了決定，由蔡力行出任，原因是蔡最有潛力並能在瞬息萬變的半導體產業挑戰重任。
張忠謀在其自傳下冊指出，2003年台積電第3季營收回到泡沫破滅前水平（2004年第4季）。2004年又是一個破紀錄的一年，無論營收或獲利，都超出上次紀錄（2000年）不少。
來到2005年，展望台積電可預見的未來，天上沒有一片烏雲，而他也74歲矣！雖身體健康，但也應該為公司準備。思考後，決定先走第一步：釋出CEO職，但仍保留董事長職。
張忠謀說，台灣的公司法沒有CEO這個職位，一般的譯名：「執行長」也不正確。事實上，CEO這個職位和這職位的權力，都是美國在18世紀末期的發明。據說發明者是亞歷山大．漢彌爾頓（Alexander Hamilton）。他是美國憲法起草人之一，後來又擔任華盛頓總統的財政部長。在美國憲法裡，總統是國家的Chief Executive，擁有實際大權。漢彌爾頓在他財政部長任內設立美國第一銀行時，也要讓該銀行首長在銀行內擁有類似總統在國家擁有的權力。他就沿用了總統在憲法上的頭銜，但是為了尊重國家總統，所以在Chief Executive後面加了Officer一字，就變成CEO了。
台灣對CEO的譯名：「執行長」甚不正確。CEO的職權豈止「執行」！他應該把外面的世界（包括國際政經、客戶、競爭者）帶進公司，動員公司的財力及人力資源，迎接他帶進來的機會和挑戰。一個公司的CEO，應該是這公司的主要對外接觸者，也是策略規畫者及執行者。那麼董事長做什麼？董事長領導董事會，在好的公司治理下，一切最重要的決定都需要通過董事會，所以董事長自然而然地成為公司重要決定的最後把關者。
「台積電成立，我一直是董事長兼CEO，也一直有一位總經理（除了1997至1998年，我自兼總經理），但歷任總經理都沒有我上述的CEO權力。現在，我要董事會任命一個名符其實的CEO。任命誰？」張忠謀回憶說。
在2005年，張忠謀說他嚴肅考慮的只有兩位——曾繁城和蔡力行。曾繁城在他的工研院的長官都不願參加台積電的情形下，帶領工研院的「核心團隊」來台積電，建立了不少汗馬功勞。除此之外，他還建立了一個重要的功勞，就是引進了好幾位優秀的旅美華裔人才，蔡力行就是其中之一。
事實上，蔡力行是相當早（1998年12月，台積電成立不到3年）就認知台積電潛力而參加台積電之一人。論人情，論資歷，應該讓曾繁城先有機會做CEO，但在半導體這個無情的、變化迅速的行業裡，又豈能只講人情和資歷？蔡力行當時正值盛年（54歲，小曾繁城7歲），在台積電也已建立了不少功勞。2005年5月，張忠謀即提請董事會任命蔡力行為台積電CEO。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 他讚悠遊卡「Super i貼卡」很好用！意外曝2致命傷「會失效」 官方回應了
📢 【開箱】ROG Phone 9 Pro Edition！LED炫砲又低調「I人不害羞」
📢 出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功
📢 日本旅遊提行李免鐵腿！教你Google Maps開啟神功能導航「電梯路線」
📢 高CP值娃包瘋搶推薦！郵局收納包僅150元 主管現場開痛包團購「變最帥男人」
📢 便宜資費在這！4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言