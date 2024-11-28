為何棄曾繁城選蔡力行接棒台積電CEO？ 張忠謀自傳全說了

台積電創辦人張忠謀其自傳下冊預定本月29日上架銷售。今日出版單位釋出其新書中，親揭2005年，當時已見台積電「天上沒有一片雲」，當年他74歲，雖身體健康，卻已開始認真準備公司的「繼承」問題，思考接棒CEO人選。最後他做了決定，由蔡力行出任，原因是蔡最有潛力並能在瞬息萬變的半導體產業挑戰重任。

張忠謀在其自傳下冊指出，2003年台積電第3季營收回到泡沫破滅前水平（2004年第4季）。2004年又是一個破紀錄的一年，無論營收或獲利，都超出上次紀錄（2000年）不少。

來到2005年，展望台積電可預見的未來，天上沒有一片烏雲，而他也74歲矣！雖身體健康，但也應該為公司準備。思考後，決定先走第一步：釋出CEO職，但仍保留董事長職。

張忠謀說，台灣的公司法沒有CEO這個職位，一般的譯名：「執行長」也不正確。事實上，CEO這個職位和這職位的權力，都是美國在18世紀末期的發明。據說發明者是亞歷山大．漢彌爾頓（Alexander Hamilton）。他是美國憲法起草人之一，後來又擔任華盛頓總統的財政部長。在美國憲法裡，總統是國家的Chief Executive，擁有實際大權。漢彌爾頓在他財政部長任內設立美國第一銀行時，也要讓該銀行首長在銀行內擁有類似總統在國家擁有的權力。他就沿用了總統在憲法上的頭銜，但是為了尊重國家總統，所以在Chief Executive後面加了Officer一字，就變成CEO了。

台灣對CEO的譯名：「執行長」甚不正確。CEO的職權豈止「執行」！他應該把外面的世界（包括國際政經、客戶、競爭者）帶進公司，動員公司的財力及人力資源，迎接他帶進來的機會和挑戰。一個公司的CEO，應該是這公司的主要對外接觸者，也是策略規畫者及執行者。那麼董事長做什麼？董事長領導董事會，在好的公司治理下，一切最重要的決定都需要通過董事會，所以董事長自然而然地成為公司重要決定的最後把關者。

「台積電成立，我一直是董事長兼CEO，也一直有一位總經理（除了1997至1998年，我自兼總經理），但歷任總經理都沒有我上述的CEO權力。現在，我要董事會任命一個名符其實的CEO。任命誰？」張忠謀回憶說。

在2005年，張忠謀說他嚴肅考慮的只有兩位——曾繁城和蔡力行。曾繁城在他的工研院的長官都不願參加台積電的情形下，帶領工研院的「核心團隊」來台積電，建立了不少汗馬功勞。除此之外，他還建立了一個重要的功勞，就是引進了好幾位優秀的旅美華裔人才，蔡力行就是其中之一。