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宸曜合作輝達打造人形機器人 高明和：估2至3年發酵

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
宸曜董事長高明和。記者王郁倫／攝影
宸曜董事長高明和。記者王郁倫／攝影

輝達（NVIDIA）將於2025年上半推出Jetson Thor運算平台，宸曜（6922）證實將跨入人形機器人開發，董事長高明和指出，產業用還要2到3年時間耕耘才會發酵，家用更久，但至少輝達明年的Jetson Thor平台推出將會對人形機器人帶來大改變，談到美國製造準備，他說聖地牙哥已有組裝廠保持應變。

宸曜是工業電腦廠，今年前3季度營收年增33%，相對同業業績多是持平或衰退，法人高度好奇宸曜如何做到？對此董事長高明和表示，有兩原因：一、產品開發投資比同業早，故產品領先對手6~18個月，加上讓SI跟開發者對應用專案的掌握度瞭解度都更深，故專案金額規模也擴大。

二、產品穩定度跟口碑很好，如自駕車是一個小生態系，宸曜的產品在社群中取得好的評價，過去客戶也曾嘗試用其他對手產品，但在寬溫跟穩定度上都勝出，因而長期合作。

研發主管倪浩然進一步解釋，宸曜的垂直市場應用產品，會針對特殊市場開發前瞻產品並取得規格認證，舉例來說今年初開發有面板的Jetson電腦，放在農用機上，可以看小麥收割狀況，同業都沒有類似產品，讓銷售團隊在海外可以有更長時間（早6到18個月）去spec in規格導入，如中東今年很多預算在推智慧城市的自動化農業，宸曜因2年前業務就開始發動，經過一段時間，訂單也從10到20台專案變上百台。

法人估宸曜今年邊緣AI訂單成長是推動業績成長主因，倪浩然表示，邊緣AI的應用多為影像應用，AI算力CPU就可以，主要用於科技執法或農業、工廠應用。

對於輝達明年上半針對機器人推出Jetson Thor平台，宸曜證實也會投入開發，該平台不是過往邊緣AI應用，主要是可以跑大語言模型應用，讓人形機器人可以做飯店房務或店面互動，宸曜表示，人形機器人需要更多算力控制姿態做複雜應用，需具備壓力感測，感測器在皮膚或手指，設計更多傳感器如溫度、應力、加速等等，讓機器人可以真實感知接觸物理世界，等於是有人的感知能力。

宸曜表示，人形機器人發酵時間還不知道，預計還要兩三年可以應用在垂直產業，高明和表示，家用人形機器人需要更久時間，還需要法規鬆綁，但至少Thor平台推出後，2025年會有一個大變化。

宸曜前三季度AI邊緣運算業務有72%成長，公司表示主要是有完整垂直應用組合，主要用於科技執法、工廠自動化、醫療影像、AMR及自駕車，最擅長是在惡劣環境的工程車，宸曜都有完整方案給客戶選擇。

邊緣AI應用領域有3塊，包括無人化自主化載具，製造業自動化智慧化及智慧城市是三大領域，其中智慧城市跟無人載具領域成長最大，高明和表示，過去開發交通載具以無人載具為主，如AMR或農工車，而載人的無人計程車Robotaxi在7~8年前就跟各大自駕車廠參與合作，取得重要級專案在未來幾年會發酵。

高明和表示，宸曜2016年就開始投資AI產品跟應用，每一兩年會推出迭代新品，每年有上百個專案，2024年AI產品營收比例達4成，今年成長原因有二：產品創新與邊緣AI應用專案深耕。2025年5月新總部將落成啟用，為未來5年業績成長做好準備。

AI 智慧城市 機器人

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