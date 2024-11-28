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台積電2奈米最快於2028年赴美？吳誠文：差不多

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
立委今詢問台積電2奈米製程是否在2028年赴美，國科會主委吳誠文回應，「差不多。」記者張博瑞／攝影
立委今詢問台積電2奈米製程是否在2028年赴美，國科會主委吳誠文回應，「差不多。」記者張博瑞／攝影

國科會主委吳誠文於昨日表示，台積電2奈米製程將於明年量產，量產後就可與台積電討論是否要到其他民主、友好國家投資。立委今追問赴美時程，是否在2奈米於台灣量產3年後的2028年，吳誠文則回應「差不多吧。」

國科會昨召開第12次委員會議，會後吳誠文接受媒體聯訪時表示，台積電2奈米製程預計將於明年量產，量產時台積電將進入下一個世代的製程研發，大概明年底就可以和台積電討論是否對外投資。他強調，先進製程研發一定會根留台灣，但也會願意將其擴展到友好國家、協助建廠。

立法委員葛如鈞今在立法院教育及文化委員會質詢時，追問2奈米製程赴美的時程。他問，製程研發會留多久？是否在台灣量產3年以後的2028年？吳誠文回，「差不多吧。」也有可能在2029、2030年。

另外，經濟部長郭智輝日前提到，台積電在未來的十幾年間，「一年在台灣蓋一座廠。」立法委員萬美玲問吳誠文怎麼看，吳誠文表示，「很佩服他。」萬美玲則問，除了佩服，國科會要怎麼「配合？」

萬美玲提到，台積電設廠有三大要件有，土地100公頃以上、供應鏈是否完整，及人才供給是否充足。她指國科會的資料顯示，符合土地條件的科學園區只有彰化二林和高雄橋頭，是否代表台積電未來只能落腳於這兩地？而目前符合條件的土地僅約580公頃，是否最多只能再蓋5個廠？

吳誠文回覆，設廠的選定與有需求的廠商、地方政府的配合都有關，還有很多程序要走。至於還有沒有足夠的土地提供廠商設廠，吳誠文說，除了行政院現行通過的桃竹苗大矽谷方案、智慧科技大南方產業生態系方案，國科會也同步在盤點這些方案之下，可能可以發展的土地。

台積電 奈米

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