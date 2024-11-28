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集邦：估2027年人型機器人市場產值將突破20億美元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce最新研究，在2025年各機器人大廠逐步實現量產的前提下，預估2027年全球人型機器人市場產值有望超越20億美元，2024年至2027年間的市場規模年複合成長率將達154%。其中，服務型機器人受惠於生成式AI技術，對市場的吸引力將顯著提升。

從技術發展重點分析，現行軟體平台著眼機器學習訓練與數位孿生模擬，整機型態則聚焦協作機器人、移動式機械手臂與人型機器人，以適應多元環境與人機合作互動。目前美、中廠商積極投入與擴大人型機器人測試，指標廠商揭露的產品完成度也越來越高，如Agility Robotics開發的Digit、Apptronik開發的Apollo皆有上市規劃，Tesla打造的Optimus亦計劃在2025至2027年量產上市。

TrendForce表示，人型機器人能否邁向商用，關鍵在於體察認知、對話交流和運動執行能力的實現。受惠於生成式AI，機器人的認知能力已有飛躍性成長，可透過感知層掌握人事時地物；對話能力也顯著進步，能與人類作多面向對話交流。

人型機器人的運動執行能力取決於關鍵零組件技術，據TrendForce調查，目前人型機器人各項零組件成本占比中，以行星滾柱螺桿占22%最高，其餘有複合材料件（含塑料及金屬）9%、6D力矩感測器8%，及空心杯馬達占6%等，且零組件領域皆有一定程度之技術壁壘。

TrendForce表示，預期人型機器人的軟、硬體供應鏈將與智慧終端設備、工業機器人與無人機供應鏈高度重疊，目前在此三類供應鏈具備競爭優勢的供應商，未來更容易切入人型機器人市場。

展望2025年機器人的應用場域，工業型機器人仍將以手臂撿貨為主，服務型機器人則有生成式AI加持，可支援多模態交流互動。TrendForce指出，勞動人口短缺、高齡化程度高之國家已浮現陪伴與照護需求，因此預期該類型服務機器人將於未來1至2年內嶄露頭角，徹底擺脫過去市場吸引力不足之困境。此外，機器人也於戰場上陸續發揮其功效，如烏俄戰爭有大量無人機參戰，以及戰鬥、布雷與後勤機器人等，因此亦為具潛力之場域。

多元市場對機器人的需求增長預料也將催生機器人即服務（Robot-as-a-Service，RaaS），供廠商、用戶以租賃取代購買，以降低前期成本與風險，這種商業模式將助國家、企業從無人化與自動化中受益，亦能吸引家庭消費，可望加速機器人於各領域的滲透率。

工業機器人

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