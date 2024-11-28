環球晶旗下丹麥子公司 Topsil 榮獲 Green Gazelle 獎項

環球晶（6488）於28日宣布，旗下丹麥子公司Topsil榮獲丹麥商業報紙Børsen頒發的Green Gazelle獎項，表彰其穩健成長的營運表現及在推動綠色轉型和開發先進半導體材料的傑出貢獻。Topsil除了生產的產品對實現綠色轉型至關重要，更在擴產的同時，能成功降低碳足跡，充分符合Green Gazelle獎項的嚴格標準。

環球晶指出，位於哥本哈根的Topsil是全球最主要的FZ技術開發者及FZ晶圓製造公司，也是全球技術領先的中子照射超純矽晶圓供應商。FZ矽晶圓是一種先進半導體材料，廣泛應用於風力發電機、電動車、工業機械、電網等需要高壓和高電流的裝置中，也拓展至醫療設備、軍事感測器及量子電腦等利基市場，能實現更高效的能源傳輸、使用及電流控制，成為功率電子元件不可或缺的關鍵技術。

環球晶表示，半導體產業在推動綠色轉型中扮演舉足輕重的角色，其生產過程也面臨高碳排的嚴峻挑戰。因此，如Topsil的半導體公司能通過Green Gazelle獎的嚴謹篩選並獲獎，更為氣候行動注入一股正向力量。該獎項的評選條件包括企業在過去四年內營收成長至少100%，同時需超越其減碳目標，意即於2022至2023年間需至少減少5.25%的二氧化碳排放量。Topsil透過持續優化生產流程，將每公斤矽的二氧化碳排放量降低16%。

環球晶於2022年正式加入全球再生能源倡議組織RE100，承諾集團下所有子公司於2050年實現100% 使用再生能源。為此Topsil已於2024年在其廠區旁建設10 MW的太陽能電廠，並預計於2025年初正式連接在地電網。該項措施不僅可滿足Topsil完全綠電自給的需求，剩餘之電力還可回饋至丹麥的能源系統。