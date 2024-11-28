展現綠色轉型成果 環球晶丹麥子公司Topsil獲Green Gazelle獎項

環球晶旗下丹麥子公司Topsil Global Wafers A/S（Topsil）獲丹麥商業報紙《Børsen》頒發的Green Gazelle獎項，表彰其穩健成長的營運表現以及在推動綠色轉型和開發先進半導體材料之傑出貢獻。Topsil除了生產的產品對於實現綠色轉型至關重要，更在擴產的同時，能成功降低碳足跡，充分符合Green Gazelle獎項的嚴格標準。

環球晶表示，位於哥本哈根的Topsil是全球最主要的FZ(Float Zone)技術開發者以及FZ晶圓製造公司，也是全球技術領先的中子照射超純矽晶圓供應商。FZ矽晶圓是一種先進半導體材料，廣泛應用於風力發電機、電動車、工業機械、電網等需要高壓和高電流的裝置中，也拓展至醫療設備、軍事感測器及量子電腦等利基市場。它能實現更高效的能源傳輸、使用及電流控制，成為功率電子元件不可或缺的關鍵技術。

該獎項的評選條件包括企業在過去四年內營收成長至少100%，同時需超越其減碳目標，意即於2022至2023年間需至少減少5.25%的二氧化碳排放量。

Topsil透過持續優化生產流程，將每公斤矽的二氧化碳排放量降低16%。

Topsil已於2024年在其廠區旁建設10MW的太陽能電廠，並預計於2025年初連接在地電網。該項措施不僅可滿足Topsil完全綠電自給的需求，剩餘的電力還可回饋至丹麥的能源系統，為該國持續增加的再生能源使用比率更添助力。

Topsil總經理Hans Peder Mikkelsen表示，隨著愈來愈多的決策者意識到建設高壓直流輸電(HVDC)系統的重要性，例如維京電纜(Viking Link)能將剩餘的綠電輸送到需求更高的地區，將是提升綠電使用效率的關鍵。