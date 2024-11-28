日電貿：看好AI PC 帶動MLCC需求
被動元件代理商日電貿（3090）日前法說會報喜，看好在AI PC明年需求增溫下，將帶動MLCC（積層陶瓷電容）需求，推升該公司近期股價強勢，28日股價上漲4.7元、漲幅6.71%，收在74.7元。
看待市況，日電貿指出，現在看起來，明年高容高壓的MLCC需求不錯，鉭電會有更明顯的成長，因為隨著AI伺服器內部空間設計越來越緊密，鉭電將取代部分MLCC，但不至於完全取代。
針對市場傳出輝達GB200將BBU（電池備援電力模組）從選配改為標配，法人關注日電貿相關應用，日電貿回應，公司幾家供應商的超級電容產品都有跟客戶測試，但並非電池廠，主要以電源大廠為主。
至於從其餘產業來看，筆電也將受惠AI導入，帶動單機的MLCC用量估提升10-15%，每台從900顆提升到 1000顆，成長幅度與伺服器相比較小，另外，中系手機市場回溫，但營收貢獻不大，電動車則持續面臨庫存偏高、產能過剩影響。
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