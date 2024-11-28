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2024日月光永續創新競賽 廣太綠能奪冠

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
2024日月光永續創新競賽評審與得獎團隊合照。左起為日月光投控行政長汪渡村、聯發科技教育基金會執行董事張垂弘、總統府資政沈榮津、前經濟部長兼日月光投控獨立董事何美玥、日月光半導體財務長李柏練。圖／日月光提供
2024日月光永續創新競賽評審與得獎團隊合照。左起為日月光投控行政長汪渡村、聯發科技教育基金會執行董事張垂弘、總統府資政沈榮津、前經濟部長兼日月光投控獨立董事何美玥、日月光半導體財務長李柏練。圖／日月光提供

日月光投控持續支持永續創業環境，與日月光社企公司、日月光環保永續基金會連續三年舉辦永續創新創業競賽，今年主題聚焦「綠能低碳」、「循環經濟」，鼓勵永續環境、新創公司激發創新技術，總獎金達250萬元，吸引超過百組團隊參賽。

經過初選審查，遴選出6家團隊入圍決選，並於26日舉行競賽決選暨頒獎典禮。決選當日由廣太綠能奪得冠軍，獲得100萬元獎金，科淨能源獲得亞軍，也由於參賽團隊都相當優秀，評審更破格將二二製夢所與雄材大智材料並列季軍。

日月光投控行政長汪渡村表示，日月光舉辦競賽的目的不僅是提供獎金支持創新團隊，更是期望與新創團隊合作推動永續創新技術，擴大產業技術影響力與創造社會正面影響力。

本屆冠軍廣太綠能，主力技術在於微水力發電，可望未來與廠區中水回收廠合作導入微水力發電機發電，協助用電需求，更可將其技術推廣，為提升我國綠電產業的韌性盡一份心力。

科淨能源則以二氧化碳再利用電解機台，提供最佳減碳方案可能性，獲得亞軍，未來將由日月光提供實驗場域，建立成熟的技術發展；並列季軍的二二製夢所與雄材大智材料，分別提出廠區廢棄塑料、廢棄紡織品轉化成全循環商品，實現零廢棄目標。

未獲獎的團隊，日月光表示，會再確認可能合作機會與方向，協助新創發展商機或其他產業契機。本屆競賽持續選用環保再生獎盃，原料採用日月光廢棄塑膠材料及原塊廢棄木回收再製而成，以響應循環再生理念。

日月光 環保 綠能

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