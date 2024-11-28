獨家／搖滾天王助陣！廣達旺年會1月2日登場 董座親揭新展望
代工大廠廣達（2382）28日向《經濟日報》證實，本屆旺年會將於1月2日在南港展覽館舉行，這次嘉賓陣容邀請到爵士女伶9M88、夢想樂團理想混蛋、而男女主持則找來阿Ken及楊小黎搭擋，而大家最期待的壓軸演出，則將由搖滾天王伍佰&China Blue親自現身助陣；此外，今年一樣會有現金抽獎的環節，並且為人人有獎，若員工未現場領取，將隔日於公司內以系統抽出。
回顧去年旺年會的盛況，廣達除找天團告五人、實力唱將家家、亞洲天王任賢齊熱力開唱，更在抽獎環節，送出超過五千萬元現金大獎，而董事長林百里忘情高喊「AI時代來臨」、並盛讚「廣達已成為年輕人最喜歡加入的公司」。而與去年相比，廣達今年雖然已在伺服器市場上取得了不小的成果，不過近日川普的關稅大砲，也仍然對股價造成影響，而按照慣例董事長林百里與副董事長梁次震都將親自現身主持，外界則關注團隊屆時發表的最新看法。
據悉，廣達目前除了已掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單，就連輝達（NVIDIA）今年推出的最強晶片GB200，也拿下至少30%左右的訂單，與其他代工廠包括鴻海旗下富士康、英業達（2356）、和碩（4938）等分庭抗禮。而廣達今年旺年會主題定為「潮流新聲 搖滾浪漫」，並特地找來搖滾教父伍佰現身開唱，也讓不少在廣達任職的歌迷深感期待。
廣達近年積極布局AI伺服器領域，並透過旗下雲達跟兩大處理器巨頭輝達及超微（AMD）開發各式新品搶市，而董事長林百里先前也在股東會上直言，旗下智慧工廠發展上已經實現數位化、自動化，現正進行AI優化，隨著AI時代的到來，現在就是市場的「爆發期」，自己看好未來2年市場將百花齊放。法人也看好明年AI伺服器出貨將再度提升，營運表現可望同步加速。而團隊也將於1月2日旺年會現場釋出明年最新展望。
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