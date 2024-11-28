恩智浦推UWB無線電池管理系統方案 攻電動車商機

恩智浦於28日宣布，推出無線電池管理系統解決方案，整合UWB功能，全新UWB BMS解決方案能克服開發挑戰的下一步，解決製造過程中成本高昂和工藝複雜等問題，加速電動車採用。

恩智浦表示，電池組內的無線通訊能在無需布線的情況下，從各個模組向電池管理單元穩定可靠地傳輸電壓和溫度等電池單元資訊，進而保障效能，預防導致過早故障或安全危害的情況。

恩智浦也強調，其UWB無線BMS技術分離機械和電氣開發過程，可為電動車製造商提高靈活性、加速上市時間並降低開發成本，同時確保系統在不同平台的全方位擴展性。採用無線解決方案能盡可能地減少電池組內的複雜布線，降低生產過程容易出錯的人工作業，提高電動車組裝效率，降低整體生命週期成本。透過移除電池單元之間的連接器和布線，提高能量密度，這是電動車效能設計中延長續航里程的關鍵參數。

恩智浦半導體副總裁暨電池管理系統總經理Naomi Smit指出，該公司的無線電池管理系統解決方案是業界首個結合UWB技術的解決方案，為電動車製造商提供推動未來發展的最先進技術。