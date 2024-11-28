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張忠謀自揭拒絕管理層收購秘辛 決定正確壯大台積電

中央社／ 新竹28日電
台積電創辦人張忠謀。中央社
台積電創辦人張忠謀。中央社

台積電創辦人張忠謀自傳下冊即將於明天上市，他在自傳中首度揭露2005年首次交棒台積電CEO的過程，曾嚴肅考慮曾繁城和蔡力行2人，最終提請董事會任命蔡力行為台積電CEO。

張忠謀並透露，高盛集團合夥人宋學仁於2007年2月曾向他建議高盛銀行結合別的金融機構，再加上向其他銀行的貸款，可與台積電管理階層結盟做「管理層收購」。他與蔡力行決定拒絕宋學仁的建議，事後看來當時的決定是對的。

張忠謀指出，他是在2005年思考為台積電準備繼承問題，決定先釋出CEO職，仍保留董事長職，透露當時嚴肅考慮的只有曾繁城和蔡力行2人。

張忠謀表示，曾繁城在他的工研院長官都不願參加台積電情形下，帶領工研院核心團隊到台積電，建立不少汗馬功勞。此外，曾繁城還引進了好幾位優秀的旅美華裔人才，蔡力行就是其中之一。

至於蔡力行，張忠謀說，蔡力行在1989年12月，台積電成立不到3年時，就認知台積電潛力而參加台積電。

張忠謀表示，論人情、資歷，應該讓曾繁城先有機會做CEO，但在無情與變化迅速的半導體行業，豈能只講人情和資歷。蔡力行當時54歲正值盛年，比曾繁城小7歲，在台積電也已建立不少功勞，潛力受到張忠謀、曾繁城和許多員工欣賞，於是張忠謀在2005年5月提請董事會任命蔡力行為台積電CEO。

至於宋學仁建議「管理層收購」一事，張忠謀指出，宋學仁的說辭是出資700億美元，收購市面上所有台積電股票，但管理層已擁有的股票除外。這700億美元的資金約一半來自貸款，藉由貸款的槓桿作用，可以增加管理層的持股比例。

此外，當時貸款利息約為8%，可以用不發股利省下來的現金支付，公司的資本支出、員工紅利等都可以不變。

張忠謀考量財務規劃太勉強，認為員工紅利、資本支出、研發投資一切不變，只把股利轉做貸款利息簡直不可能，且會綁手綁腳。此外，「管理層收購」真正的收購者是出錢的財團，收購假使成功，公司的主權也在他們手上，因此決定不做「管理層收購」。

張忠謀說，2、3年後，台積電看到市場成長的機會，迅速地增加資本投資幾乎3倍，不僅花光所有的自有現金，還要舉債，當然相應的結果是連續多年快速的成長。事後看來，不做「管理層收購」的決定是對的。

台積電 張忠謀 蔡力行

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