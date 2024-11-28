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蘋果M4版Mac新品通過NCC認證 將在台上市
蘋果公司10月底發表搭載M4系列自研晶片的iMac、Mac mini桌上型電腦與MacBook Pro筆記型電腦，皆支援個人智慧系統Apple Intelligence。根據國家通訊傳播委員會（NCC）資料，這3款新產品已通過型式認證，有望於數週內在台灣上市。
型式認證是指由製造商、進口商或經銷商按電信管制射頻器材的廠牌型號，向NCC或經NCC認可委託的驗證機構，申請審驗的程序。
蘋果新款一體成型電腦iMac搭載M4晶片，照片編輯和遊戲處理速度相較M1晶片機種提升2.1倍，售價新台幣4萬4900元起，提供7種顏色。
新一代Mac mini桌上型電腦體積為12.7公分見方，不到以往設計的一半，效能提升數倍，是蘋果首款碳中和Mac電腦，售價1萬9900元起。
新款MacBook Pro提供奈米紋理顯示器選項，可顯著減少眩光和反射干擾，並提供有史以來最長的24小時電池續航力，售價5萬4900元起。
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